Reprueban saltillenses abandono de bebé

Mientras en lugares como Estados Unidos existe una ley que permite el abandono de recién nacidos siempre y cuando se entregue al infante en un lugar seguro, en México aún está penado este acto. Ante esto, las saltillenses consideran que mientras no se legalice el aborto, el abandono y desproteccion de un recién nacido no está permitido."Pues en mi caso, yo sí lo tendría, pero si hay mujeres que no lo quieren, pues al menos deberían esperar a que nazca y pues si existiera esa iniciativa aquí, sería buena para que ese bebé no quede sin protección”."Pienso que va a depender de la situación, pues si todo está bien, pues no pienso en abandonarlo, pero si la chava tiene necesidad y el bebé va a pasar carencias, pues sí debería entregarlo a una instancia que le busque un hogar”."Pues si una chava no lo quiere, pues por eso deberían de hacer legal el aborto, porque si lo tiene y no lo quiere, pues lo abandona y eso no está bien. Estaría bien que hicieran eso aquí en México y se pueda dejar al bebé con alguien que le busque un buen hogar”.