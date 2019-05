Republicanos, furiosos por la comparecencia de Trump Jr. en el Senado

Los republicanos reaccionaron enfurecidos porque una comisión del Senado que investiga la injerencia rusa en las elecciones estadunidenses citó a comparecer al hijo del presidente Donald Trump.La orden de comparecencia para Donald Trump Jr. fue emitida por la Comisión de Inteligencia, la cual es presidida por el senador Richard Burr.Es la primera citación conocida para un familiar del presidente Trump y refleja que ese panel sigue adelante con su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, a pesar de que se publicó el reporte de la investigación sobre el mismo tema realizada por el fiscal especial Robert Mueller.Muchos republicanos criticaron duramente a su colega Burr, cuya comisión desea que Trump Jr. aclare ciertas declaraciones que hizo en una comparecencia anterior.En la Casa Blanca, el presidente Trump dijo a reporteros que quedó sorprendido por la medida y señaló que “mi hijo es una muy buena persona”. Añadió que Trump Jr. ya ha comparecido “bastante tiempo” ante comisiones del Congreso.Burr, por su parte, ignoró a los periodistas con un lacónico: "No estoy aceptando preguntas".La Casa Blanca fue tomada por sorpresa por la acción del panel senatorial, y la decisión desató reacciones furiosas de los incondicionales del mandatario.El secretario de la presidencia Mick Mulvaney declaró que nadie le avisó. Según fuentes allegadas, la Casa Blanca no ha decidido si atacará públicamente a Burr.En el Senado las críticas a Burr más punzantes vinieron de los republicanos que están en campaña para la reelección en el 2020."El caso está cerrado. El Reporte Mueller exoneró a @DonaldJTrumpJr y él ya ha pasado 27 horas declarando ante el Congreso", tuiteó el senador republicano Thom Tillis. "Es hora de dejar esto atrás y concentrarnos en temas que son importantes para el pueblo estadunidense”.El senador republicano John Cornyn dijo que comprende “la frustración” de Trump Jr. “porque le han pedido regresar cuando ya ha cooperado por tanto tiempo y ya que el reporte Mueller ha concluido”.Cornyn, miembro de la Comisión de Inteligencia, dijo que hablará con Burr y otros legisladores para determinar “qué necesitamos hacer para dar por concluida” la investigación. Aseguró que no sabía nada de la orden de comparecencia para el hijo del presidente."Hasta cierto punto esto no se trata de hallar la verdad, esto huele a política y creo que tenemos una tarea importante para hacer, tratar de mantener a la comisión de inteligencia alejada de la política”, dijo Cornyn.El republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes también emitió críticas."Investigaciones infinitas por cualquiera de los dos partidos no cambiarán el hecho de que no hubo colusión. Es hora de dejar esto atrás. Es hora de concentrarnos en los temas, no en las investigaciones”, tuiteó el representante Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la cámara baja.El senador republicano Rand Paul tuiteó que al parecer Burr “no recibió el instructivo del líder de la mayoría de que este es un caso cerrado”.La comisión se interesó en interrogar con más profundidad a Trump Jr. luego que Michael Cohen, ex abogado del presidente Trump, declaró ante otro panel del Congreso en febrero. En esa oportunidad Cohen relató que habló con Trump Jr. unas 10 veces sobre planes de construir una Torre Trump en Moscú, antes de las elecciones presidenciales. El hijo del presidente le dijo a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en el 2017 que estaba enterado del tema sólo “periféricamente”.El panel también ha investigado una reunión entre Trump Jr., otros asesores de campaña y un abogado ruso. Unos correos electrónicos previos a ese encuentro mencionaban que allí se hablaría de información comprometedora sobre Hillary Clinton.El reporte de Mueller, difundido el mes pasado, revela que Cohen recordó estar en el despacho de Trump "cuando Trump Jr. le dijo a su padre que se estaba preparando un encuentro para obtener información comprometedora sobre Clinton". Sin embargo, el reporte señala que Trump Jr. le dijo a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado que él no le informó a su padre sobre los correos electrónicos ni sobre el encuentro.Cohen acudió hace pocos días a una prisión federal para empezar a cumplir una condena de tres años por evasión de impuestos y violaciones de normas de campaña, relacionadas con pagos que hizo a mujeres para proteger al ahora presidente.