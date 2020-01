Repunta consumo de drogas en San Pedro

El consumo de drogas continúa sin freno endenunció el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, al pedir que la Fiscalía General de la República investigue a los funcionarios.Asimismo, deben intervenir la, por la presunta operación de empresas fantasma en el Ayuntamiento dedicadas a lavar y desviar dinero.Dos años atrás, estaban identificadas mil 500 personas adictas a la heroína y la cantidad aumentó considerablemente, sobre todo en jóvenes, indicó.“Lo más grave es que hay casos de niños con tan solo 12 años de edad, que empiezan a consumir este tipo de drogas”., no han podido evitar que circulen grandes cantidades de drogas de todo tipo, tanto en las colonias como en los ejidos, recriminó.Aseguró que el aumento en el consumo de drogas es responsabilidad de las autoridades municipales, porque al amparo de las mismas, la circulación y consumo repuntó de manera descarada y sin restricción alguna por todo el municipio., es de suponer su involucramiento en el repunte de consumo de drogas, por lo tanto, los servidores públicos deben ser investigados por las autoridades federales, pues consideramos existe una red de corrupción”.Por ejemplo, explicó que Saúl Godoy Ramírez, ex subdirector de la Policía Municipal y sobrino de la pareja de la alcaldesa, ha sido señalado de pertenecer a un grupo delictivo,“En segundo lugar, el Cabildo cuenta con un personaje de lo más corrupto, detestable e inmoral, el regidor por Morena Feliciano López, que cuenta con antecedentes penales por haber estado en prisión por delito de homicidio, además de ser investigado por delincuencia organizada”.Años atrás, López fue gerente de la plantaLa sociedad era dueña de una gasolinera y en los años que fungió como gerente, se dedicó a comprar combustible robado.Un grupo delictivo asesinó al gerente de la gasolinera Américo Castillo, quien trabajaba para Feliciano López, por tener vínculos con la delincuencia organizada.“Ahora, como regidor,, pues no podemos permitir el saqueo de las arcas públicas”.El diputado refirió que en el Municipio existen empresas fantasma, con prestanombres para desviar dinero mediante obras no ejecutadas.