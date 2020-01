Repunta videojuego por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El videojuego para simular pandemias llamado Plague Inc. se posicionó en la cima de descargas, después del brote de coronavirus, reportado inicialmente en China.



La temática del juego es crear un virus, escoger el país en donde brota y esparcirlo en todo el mundo, evolucionándolo para que se fortalezca y se transmita con mayor rapidez.



El juego fue lanzado en mayo de 2012 y un año después se posicionó entre las 5 apps de paga más populares en iPhone en Estados Unidos.



De acuerdo con el sitio appannie.com, que monitorea el mercado digital móvil, Plague Inc. está en la cima de las apps pagadas con más descargas para iOS en países como China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y México.



Al respecto, Ndemic Creations, estudio desarrollador del juego, publicó un comunicado en el que explica que el juego no tiene el fin de aprovechar la coyuntura del brote del coronavirus.



"Plague Inc. fue lanzado desde hace 8 años y siempre que hay un brote de una enfermedad, vemos que el número de jugadores se incrementa, a medida de que las personas buscan obtener más información sobre cómo se propagan las enfermedades y comprender las complejidades de los brotes virales.



"Diseñamos el juego especialmente para que fuera realista e informativo, sin causar sensacionalismo de los problemas serios del mundo real", publicó Ndemic Creations en un blog de la compañía.



La popularidad del juego fue tal que el sitio de Ndemic Creations fue inhabilitado temporalmente por el alto tráfico de jugadores.



El estudio también reconoció que su juego no es un modelo científico, por lo que invitó a los interesados en el tema a investigar más sobre el brote del coronavirus en la página de la Organización Mundial de la Salud.



Aunque Plague Inc. tiene una versión gratuita, para contar con más funciones ofrece una versión de paga en iOS con un precio de 9 pesos, mientras que en Play Store de Android cuesta 13.62 pesos. Para PC tiene un precio especial en la tienda digital Steam por 60 pesos, que finaliza el 27 de enero.