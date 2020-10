Repuntan los casos de coronavirus en Monclova

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, advirtió que aumentan los casos de coronavirus en ese municipio, por lo que exhortó a la población a atender las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagio y que se incrementen los ingresos hospitalarios.



En estos momentos, entre el 65 y el 70% de camas Covid se encuentran ocupadas, por fortuna, el martes se entregó el Hospital de Recuperación (con 20 camas) para pacientes contagiados que no requieren cuidados intensivos, a fin de que lleven el tratamiento médico adecuado en tanto se reestablecen y regresan al hogar.



Además, cuentan con el Hospital Móvil que tiene 85 camas disponibles. “En Monclova no hay problema con falta de camas ni de ventiladores, pero no porque tengamos la cantidad de camas tenemos que utilizarlas, queremos bajarla la chamba a los doctores, sabemos que estos seis meses se la han estado rifando”.



La batalla contra el Covid se gana desde casa, no se gana en los hospitales, aseguró, al indicar que Monclova cuenta con suficientes camas para atender pacientes con coronavirus, pero el objetivo es impedir su utilización, a través de medidas preventivas.







Añadió que en este municipio hay un repunte de casos, por lo que se deben tomar medidas enérgicas para evitar que la situación se complique, como ocurrió hace seis meses.



Este jueves se reunirá el Subcomité de Salud de la Región Centro y ahí definirán que medidas tomarán para evitar que los contagios sigan a la alza. Refirió que el Ayuntamiento ha repartido más de 250 mil cubrebocas y seguirán haciéndolo, a la par que insistirán en que la población acate las recomendaciones de autocuidado.



Explicó que la gente “se aguanta en sus hogares, cuando empieza a tener síntomas”, pero deben acudir a los hospitales cuando tengan dos o tres síntomas, para que reciban tratamiento oportuno y la recuperación sea óptima.