Repunte de Covid-19 en México durará hasta marzo: López-Gatell

“En octubre ocurrió lo que habíamos predicho en marzo: que en el hemisferio norte todos los países tendríamos un repunte, independientemente del momento de control epidémico en el que nos encontráramos. Por lo tanto, es predecible que hasta marzo de 2021 tendremos un nuevo ciclo epidémico, en el que nuestro objetivo fundamental seguirá siendo reducir la letalidad, la mortalidad”, señaló.

“El gobierno de México se ha resistido a adoptar medidas coercitivas y aun más el uso de la fuerza pública como instrumento para modular el comportamiento social, respecto al riesgo de contagio por el virus SARS-CoV2 causante de covid-19. Nuestros principios de ética pública, así como nuestras convicciones respecto a cómo debe conducirse la vida pública del país, están basados en el estricto respeto a los derechos humanos”, expresó.

“Es la extrema politización que suelen tener estos eventos, el uso oportunista de la información para lucrar políticamente con la tragedia humana, como hemos visto en estas últimas 24 o 48 horas al alcanzar la cifra referencial de 100 mil lamentables defunciones".

Al participar en el foro a distancia “Experiencias y retos del abordaje de la #COVID9 en México y en países de América Latina y el Caribe”, organizado por el senador de Morena, Américo Villarreal, López-Gatell comentó que el gobierno no buscará la confrontación ni una tensión innecesaria con la sociedad, con el uso de medidas coercitivas o la fuerza pública para mitigar los contagios.Sin embargo, aclaró, se ha invitado de manera persuasiva, amable, basada en la comunicación y la transparencia a la sociedad mexicana a mantener las medidas de sanidad.Ante especialistas de salud de América Latina y funcionarios de los gobiernos federal y local, el subsecretario admitió que el gobierno tendrá que enfrentar varios retos en el futuro inmediato para mitigar la pandemia.Además, dijo que el país ocupa los primeros lugares de obesidad diabetes, múltiples tipos de cáncer y cuenta con un sistema nacional de salud abandonado y fragmentado estructuralmente, donde el 60 por ciento de la población no tiene una cobertura efectiva o es limitada.Indicó que en México hay una herencia de 307 hospitales abandonados en los últimos 12 años, producto de un modelo de financiamiento que se orientó a privatizar de manera abierta o subrepticia los servicios de salud.Y no solamente dejaron al país sin capacidad instalada, mencionó, sino que dejaron un importantísimo endeudamiento en las instituciones nacionales de seguridad social y en los sistemas estatales de salud. A lo que se suma, dijo, una obsolescencia tecnológica de más de 40 años.Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó un uso oportunista de la información de la pandemia por covid-19 para lucrar políticamente con la tragedia humana, luego de que este jueves el país rebasara las 100 mil de defunciones por el virus.Agregó que "la proyección de intereses particulares, muchas veces oportunistas y mezquinos, tienen un elemento concreto, que es la dispersión y diversidad de prácticas clínicas no informadas en la ciencia, alimentadas por la infodemia".