Requiere 52 mil afiliados organización de FCH

A 47 días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cierre el plazo, a la organización del ex Presidente, que busca convertirse en partido político, le faltan más de 52 mil afiliados para solicitar su registro., ha realizado 205 asambleas y afiliado a 181 mil 907 personas, de las 233 mil 945 requeridas por el INE.Las tres organizaciones que han logrado los dos requisitos son Redes Sociales Progresistas, con 20 asambleas estatales y 338 mil 383 militantes; Grupo Social Promotor de México (antes Nueva Alianza), con 289 distritales y 330 mil 341 simpatizantes; y, con 300 asambleas distritales y 269 mil 62 seguidores.El Instituto recordó que a partir del 8 de enero y hasta el 28 de febrero, las agrupaciones que hayan cumplido con las asambleas y afiliaciones requeridas podrán solicitar su registro como nuevos partidos políticos.Para dar mayor transparencia al proceso final, el organismo puso a disposición el link http://www.ine.mx/partidosenformacion , como sindicatos, en las asambleas o recabación de afiliaciones con la aplicación móvil.También que las personas registradas estén en el Padrón Electoral y que no estén duplicados entre organizaciones o partidos nacionales o locales, así como que hayan cumplido con sus obligaciones de fiscalización., y no cumplir con los requisitos, por lo que el organismo electoral pidió no actuar con triunfalismos.