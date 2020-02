Requiere apoyo familia de colonia Gobernadores

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una joven madre de familia se encuentra solicitando a la comunidad el apoyo con ropa y/o despensa, ya que por diversas situaciones en las que se encuentra pasando su familia, no cuentan con los recursos suficientes para atender a sus tres pequeños de 6, 3 y 2 años.



Mayra Saldaña es residente del 1324 de la calle Nazario Ortiz y lamentablemente su esposo se encuentra enfermo de tuberculosis, lo que le impide trabajar, además con los pequeños es difícil también para ella poder salir a buscar un trabajo.



Señaló que están pasando por una situación fragil, por lo que solicitan a la comunidad apoyo con despensa, así como ropa para poder venderla pues cuando tiene oportunidad a eso se dedica.



“He buscado trabajo pero con mi esposo enfermo, no puedo dejar a los niños en casa, incluso una vez vinieron los de la PRONNIF y me dijeron que tengo que estar al cuidado de ellos y no dejarlos con mi esposo por su condición”.