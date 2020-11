Requiere Escalona de terapia para procesar la pérdida de su madre

Escuchar Nota

CDMX-. Andrea Escalona ha probado distintas terapias para sobrellevar el duelo por la reciente muerte de su madre, la productora de Hoy Magda Rodríguez.



En estos días ha estado con apoyo de una sicóloga, en la cábala y también con terapia de ángeles.



“Yo sí creo que mi mamá está en un mejor lugar. Te puedo decir que la pienso día a día. Si antes era mi llamada en la mañana, tarde o noche, ahorita siento que la tengo en la cabeza y en mi corazón, cuando me río, en las palabras o cuando me río. Eso es bien bonito al final del día”, comentó.







Este viernes una terapia de meditación le permitió sentir muy de cerca de nuevo a quien fue la productora del programa.



“La verdad es que me agarras tranquila. Justo acabo de tener una terapia de los ángeles, y yo hoy vi a mi mamá, la sentí, la abracé”, expresó vía telefónica.



Escalona también dijo que con el programa especial que el matutino hizo de su mamá, el lunes 2 de noviembre, se registró un récord histórico.



“Magda era una productora del pueblo, de la gente, que tenía el slogan de ‘Hoy lo haces tú’, que estaba muy conectada en redes sociales, en sus en vivos, en el rating, que para ella era muy importante saber ¿qué es lo que quería el público?, y el público la terminó queriendo muchísimo a ella.



“De hecho, el rating histórico de Hoy fue su muerte, el lunes, que para mí era mi mamá y decía: ‘bueno, es importante en backstage’, pero no entendía lo que era Magda para la gente.



“Y al público le importaba mucho Magda Rodríguez, y tuvo su millón 600 que siempre quiso y ni con la muerte de José José, ni con otros grandes que se han ido. Magda tuvo ese impacto, ese cariño de la gente al final del día. Ella era una productora que escuchaba mucho a la audiencia”.



De acuerdo a Nielsen IBOPE, empresa que mide la audiencia, la emisión de Hoy del día 2 de noviembre registró 7.4 puntos de rating. Reportes han señalado que fueron 1 millón 850 mil telespectadores, una cifra que no había tenido el programa en cinco años.



La conductora dio positiva al Covid-19, por lo que se encuentra ausente en el foro. Estos días en cuarentena le han permitido vivir su duelo como debe ser. Andrea es asintomática.