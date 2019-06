Requiere EU historial en redes para otorgar visa

Estados Unidos requiere ahora a casi todos los solicitantes de visas que suministren sus nombres de usuario en las redes sociales, direcciones anteriores de correo electrónico y números de teléfono. Es una enorme expansión de los controles aplicados por el gobierno de Donald Trump a los inmigrantes y visitantes en potencia.El Departamento de Estado dijo que ha actualizado los formularios para incluir la información adicional, que incluye los “identificadores de redes sociales” para casi todos los solicitantes.Se prevé que el cambio, propuesto en marzo de 2018, afectará a los aproximadamente 15 millones de extranjeros que solicitan visa cada año.“La seguridad nacional es nuestra principal prioridad al evaluar las solicitudes de visa, y cada futuro viajero e inmigrante a Estados Unidos es sometido a un amplio control de seguridad”, dijo el departamento. “Trabajamos constantemente para encontrar mecanismos de protección para los ciudadanos estadunidenses al tiempo que apoyamos los viajes legítimos a Estados Unidos”.En el pasado, solo se solicitaban los historiales en redes sociales, correo electrónico y teléfono a los solicitantes identificados para investigación adicional, tales como los que habían viajado a zonas controladas por organizaciones terroristas. Anualmente cabían en esa categoría unos 65 mil viajeros.El departamento dijo que la información adicional requerida a más solicitantes “reforzará nuestro proceso para investigar a esos solicitantes y confirmar su identidad”.Las nuevas normas rigen para prácticamente todos los solicitantes de visa de inmigrante y no inmigrante. Cuando avisó inicialmente del cambio, el departamento calculó que afectaría a unos 710 mil solicitantes de visa de inmigrante y 14 millones de solicitantes de visa no inmigrante, incluidos los que viajan por negocios o educación.Los nuevos formularios incluyen una lista de plataformas de redes sociales y requieren que el solicitante incluya los nombres que haya utilizado en los últimos cinco años. También les permite dar información sobre plataformas que no aparecen en la lista.Además del historial, los solicitantes deben incluir los números telefónicos, correos electrónicos, estatus de viajes internacionales y deportación y aclarar si algún familiar ha sido implicado en actividades terroristas.Solo están exentos los solicitantes de ciertos tipos de visas diplomáticas y oficiales.