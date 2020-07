Requiere México de proyectos que generen empleos y derrama económica

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Vamos a cambiar paradigmas, pues no podemos esperar sentados a que termine la pandemia para desarrollar proyectos o crear productos, necesitamos flujo de efectivo y crear empleos, es por México, nuestro país lo necesita”, es el llamado que hace a los emprendedores y empresarios la saltillense Marisol Rumayor Siller.



Entrevistada telefónicamente desde la Ciudad de México en el noticiario Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, la CEO y cofundadora de Disruptive GovLabs invitó a participar en el seminario Dash for Change, un proyecto que “quiere decir, apresurarse al cambio, te reto a cambiar.



“Y es justamente de lo que se trata, de cambiar paradigmas en todos los sentidos, de que no necesitamos dinero ni programas del Gobierno para desarrollar nuestros negocios, y que no se necesita de un invento especial o producto estrambótico para generar valor, y que no tenemos que esperar a que acaben las cosas adversas para generar ingresos”, explicó.



Dueña de una importante trayectoria en el emprendedurismo, Marisol indicó que su planteamiento “no es esperar sobrevivir, sino empezar a ganar, que todas las personas saquen su potencial, sus proyectos, que rompan paradigmas, que se quiten limitantes. ‘Que si el Gobierno no apoya’, ‘Que si el Covid no termina’ , ‘Que si porque tengo familia’… No, es momento de ponernos a trabajar en lo que realmente importa.



“Vamos a generar ingresos para ustedes, para sus familias, pero también para las personas que están a su alrededor, y como ya lo señalé, esto también tiene el objetivo de ayudar a México, porque en la medida que los emprendedores y empresarios generemos flujo de efectivo y empleo para los demás, en ese sentido vamos a ayudar a México, desarrollando innovación, derrama, movimiento económico.



“Ayer decía López-Gatell que la pandemia seguirá hasta marzo o abril, no importa que el Covid-19 haya llegado para quedarse y que vaya a tardar cinco años en irse, eso nos da igual, y siguiendo todas las precauciones y cuidados, lo importante en este momento es crear un proyecto que nos genere estabilidad económica, laboral y familiar, y por supuesto es por el sustento de las familias y personas que dependen de nosotros”, expresó.



Para finalizar la empresaria saltillense dijo que “si en este momento en el semáforo del Covid-19 estamos en rojo o en naranja, no podemos esperar hasta que esté en verde para desarrollar nuestras ideas, para llevar a cabo nuestros proyectos, y así tengas un restaurante, un hotel o una consultoría, hoy todos estamos afectados por la pandemia, entonces es momento de reaccionar y de ponernos a trabajar en serio en innovar para seguir adelante”.