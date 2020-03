Requieren 624 mdp para Banco del Bienestar

Escuchar Nota

"No ha sido posible establecer convenios con la banca comercial para eliminar las comisiones en sus cajeros automáticos, derivado de lo complicado que resulta acercarse a las instituciones privadas y las condiciones que ponen", explican los proyectos.



Elinformó que nordenadas por AMLO para repartir dinero de los programas sociales.Los recursos serán utilizados para construir y, que se sumarán a 433 ya existentes, y no se consideran los posteriores gastos de operación, según el informe a la Secretaría de Hacienda.El banco afirma que para el arranque de esa expansión utilizará recursos propios. Este 2020inició operaciones con una disponibilidad de 31 mil 917 millones de pesos.Según cinco proyectos de inversión enviados a Hacienda en los últimos días, el costo promedio para construir y, lo que significa que las 2 mil 700 costarían alrededor de 9 mil 180 millones de pesos.Las sucursales, en su mayoría de unos 65 metros cuadrados, estarán en inmuebles federales en poblaciones pequeñas, incluidos cuarteles de Sedena y Guardia Nacional, unidades del IMSS, y centros de estudios tecnológicos y de bachillerato, entre otros.Para los posteriores gastos de operación, si sólo se contrata a tres personas para cada sucursal, y se construyen las 2 mil 700, serían 8 mil 100 nuevos empleados. El banco, antes conocido como Bansefi, actualmente tiene sólo mil 511 plazas presupuestales, más otras mil 263 vía outsourcing.Construir las 2 mil 700 sucursales tendría un costo de alrededor de 9 mil 180 millones de pesos.En los estudios para justificar la inversión enviados a Hacienda, el banco explica que su propósito central es que losAgregan que la entrega directa "abatirá la corrupción" en el reparto de dinero, aunque no da ejemplos concretos de casos en que se hubieran detectado desvíos.Algunos estudios no mencionan que las sucursales tengan el propósito de realizar actividades ordinarias de intermediación bancaria que pudieran hacerlas rentables, pero otros sí refieren que se promoverán la inclusión financiera y el ahorro.Los programas en cuestión son, varios de los cuales están en proceso de ser elevados como derechos humanos de rango Constitucional.