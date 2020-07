Requieren aduanas personal preparado

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La decisión del Gobierno de México, de pedir la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para el control de las aduanas, no representa la mejor opción, al tratarse de una área que requiere una preparación adecuada en materia de comercio exterior, opinó Manuel González Bernal.



El expresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en la Región Norte, señaló que la medida anunciada por el Gobierno Federal, generó incertidumbre y sorpresa en el sector, tras darse a conocer los cambios en las estructuras de las aduanas, presencia militar y de la Guardia Nacional.



“No es lo mejor, no dudamos de la capacidad de nivel de esas instancias, sin embargo las aduanas requieren de personal con cierta preparación, generalmente son expertos en el sector aduanero, por lo que no es la mejor opción” reiteró.



Por experiencia, mencionó que cuando se dan cambios en las administraciones de las aduanas, los titulares generalmente llegan con su personal de confianza y es fácil distinguir para los usuarios, cuando hay cambios positivos.



Reconoció que es posible que se presenten situaciones de corrupción, sin embargo no es lo común que actos ilícitos se registren en los puertos fronterizos o en los patios fiscales.