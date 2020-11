‘Requieren camiones de ruta más limpieza’ peligro de contagio en rutas urbanas de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Con el incremento de casos Covid en la región, usuarios del transporte público en el municipio temen por su salud.



“Si le da miedo a uno, porque es mucha gente, pero qué más hace uno, un taxi es más caro. Es mucha gente la que va, de hecho traigo mi propio sanitizante”, comentó Margarito Martínez, usuario de la ruta urbana.



Viajar en un lleno total de las rutas aunado a la poca limpieza que existe en las unidades y la falta de responsabilidad, tanto de choferes como de usuarios que no usan el cubrebocas, es un foco de alerta por el que hacen el llamado a las autoridades y así exijan a los concesionarios más medidas de sanidad en cada una de las rutas.







No exigen el cubrebocas



“Les falta más limpieza, yo voy en la Parajes y siempre ha sido igual”, agregó Melitón, quien diariamente utiliza el transporte para ir a su casa y trabajo.



Unidades como la Blanca Estela, Express, Mirador, son algunas de las más señaladas como que no cuidan ningún lineamiento. Un problema del cual esperan exista solución, pues al no tener los recursos para trasladarse diariamente en taxi, deben de ajustarse a lo que hay y poner énfasis en su persona, portando cubre bocas, careta y su propio sanitizante.



“Suben pasaje sin cubrebocas, tu crees que el chofer andando todo el día va a dejar de subir pasaje porque no trae cubrebocas. Yo me siento en peligro, porque ellos ni un gel traen. Yo digo que como está la situación ahorita deberían checar más, pero no lo hacen”, comentó Margarita, usuaria del transporte.