Requieren hermanos ayuda para vivir en Arteaga

Arteaga, Coahuila-. Entre moscas, en condiciones insalubres y sin un peso para sus atenciones, es como vive don Alejo, quien a consecuencia de una prostatitis crónica, sufrió la obstrucción de su uretra, por lo que ahora es auxiliado por sondas urinarias.



Hace más de 12 años sufrió una caída por ataques epilépticos que lo dejó postrado en cama, es su hermano menor, Guadalupe Macías Ibarra, quien dentro de sus posibilidades cuida de él en la sierra de Los Lirios, en Arteaga Coahuila.



“Yo me vine de mi casa en Ramos Arizpe para cuidar a este hombre, dejé de trabajar por estar al pendiente de él pero no recibimos ayuda de nadie. A mi hermano le llegaba un apoyo federal cada dos meses de 800 pesos, pero desde que entró el presidente Obrador le quitaron ese apoyo”, señaló Guadalupe Macias, con la voz entrecortada por su tristeza.



Don Alejo habita en una humilde vivienda ubicada sobre la calle principal en Los Lirios, y con voz fuerte asegura que no le teme a la muerte, “pues para morir nacimos, así es la vida y ni modo” confesó.