Requisitos para pedir un crédito del Infonavit y empezar a pagar en 4 meses

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece un crédito especial que puede comenzarse a pagar hasta dentro de 4 meses.



Debido a la contingencia sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, el Infonavit cuenta con un crédito especial que ayuda a los trabajadores a obtener un financiamiento para adquirir un hogar que puede comenzarse a pagar dentro de cuatro meses.



Es decir, al firmar el préstamo para adquirir una vivienda, tanto los descuentos como las retenciones de sus salarios aparecerán reflejados de tres a cuatro meses después de la acreditación del crédito. Por ejemplo, si la disposición del crédito tuvo lugar en noviembre de 2020, la retención comenzará en marzo de 2021.



La fecha límite para hacer este trámite es el 23 de febrero.



Requisito para pedir este crédito del Infonavit



Estos son los requisitos y características de este crédito especial



*Es válido para las personas que solicitan su primer financiamiento

*Solo aplica en créditos individuales, conyugales y el esquema Unamos Crédito

*Durante el periodo de vigencia de esta medida no se generarán intereses

*Si el patrón realiza una retención al trabajador, no habrá devoluciones y se aplicarán para el avance del pago a capital

*Este tipo de crédito no aplica en los esquemas Mejoravit, ConstruYO, en un segundo crédito o en créditos de línea III Integral.