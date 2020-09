Resaltan Arca y Sigma los retos frente a la pandemia

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Directivos de Arca Continental y Sigma Alimentos resaltaron los retos a los que se enfrentaron -y que continúan teniendo- durante la emergencia sanitaria por la pandemia, en la cual no pararon actividades por ser consideradas empresas esenciales, y la relevancia de la tecnología para hacer frente a ellos.



Ulises Fernández, director de Finanzas de Arca Continental, consideró que uno de los retos fue adaptarse a las medidas de distanciamiento implementadas por los gobiernos en las diferentes naciones en los que operan e incluso en los estados dentro de un mismo país.



“Si bien el grueso de las iniciativas de transformación estaban enfocadas hacia el aspecto de punto de venta y comercial, también tuvimos que acelerar muchísimo en el resto de la cadena de suministro. Por ejemplo, automatizar almacenes para que hubiera los menores puntos de contacto posibles”, detalló.



Ola de cambios



Eugenio Caballero, director general de Sigma Alimentos, explicó que la llegada del coronavirus trajo consigo cambios no sólo a nivel operativo, con los protocolos sanitarios, sino también en la demanda de sus consumidores.



En el marco de la sexta edición de SAP NOW Monterrey, el directivo detalló que mientras las ventas a hoteles y restaurantes, entre otros, prácticamente desapareció, en las tiendas de autoservicio registraron alzas importantes, pero la demanda del portafolio de productos cambió.



“En tiendas de autoservicio la mitad de lo que vendíamos eran productos a granel, como jamón rebanado en las tiendas, y lo que pasó, y sigue sucediendo, es que el consumidor ahora prefiere ir por productos preempacados en planta, para evitar la fila o una interacción adicional con la persona que despacha”, explicó.



Resaltó que las herramientas tecnológicas con las que contaba la empresa y que se desarrollaron en la marcha han sido indispensables.

“Nos ayudaron mucho algunas herramientas que tenemos en optimización de portafolio para maximizar la productividad”, señaló.