Resaltan transformación de Piedras Negras

Como parte de las celebraciones realizadas por el 169° Aniversario de Piedras Negras, se llevó a cabo una sesión solemne de Cabildo en el Auditorio José Vasconcelos, y posteriormente se hizo entrega de la “Presea Piedras Negras”, reconocimiento que enaltece a los ciudadanos sobresalientes que por su labor y servicio han contribuido al desarrollo de esta comunidad y han marcado su huella en la historia nigropetense.Al evento se dieron cita autoridades de Piedras Negras y de Eagle Pass, entre ellas la presidenta honoraria del DIF Municipal, Irene Chapa de Bres; el mayor de Caballería Diplomado de Estado Mayor, Alfonso Sánchez Ruiz, jefe de Sección, Instrucción y Operación del 12° Regimiento de Caballería Motorizado; coronel de Infantería Valentín Hernández Lucero, mayor de Órdenes de la Guarnición Militar de la Plaza; el mayor de Eagle Pass, Ramsey English Cantú; Carlos López Macario, presidente de Canacintra Piedras Negras; Blanca Irma Tabares, presidente de Index Piedras Negras; Alfonso Bres Patiño, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales y Morris Libson Valdez, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal.Además se contó con la presencia de empresarios y representantes del sector educativo y de salud, así como del Consejo de Historiadores, asociaciones civiles, el cuerpo de regidores, funcionarios municipales y familiares y amigos de los galardonados.Para dar inicio a los actos cívicos se rindieron los honores a la Bandera, los cuales fueron presentados de manera solemne por la escolta y banda de guerra del XII Regimiento de Caballería Motorizada de Piedras Negras.Esta sesión fue dirigida por el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, quien procedió conforme los actos protocolarios, y una vez pasada la lista de asistencia y contar con el quórum legal, fue cedida la palabra al presidente de la Comisión de Deporte y Cultura, Pedro Maldonado, para solicitar la presencia del presidente del consejo de selección.El consejo seleccionador fue instaurado por la actual administración con el propósito de reglamentar la selección anual de los ciudadanos que por sus acciones desinteresadas en beneficio de nuestra sociedad son merecedores de este reconocimiento, de modo democrático, transparente, sin influencia política y autónoma.Por su parte en su mensaje, el edil nigropetense narró algunos de los pasajes de la historia de este municipio, desde sus orígenes como Villa de Herrera y crecimiento, su trasformación en Ciudad Porfirio Díaz y finalmente su conversión a lo que hoy llámanos Piedras Negras, con lo que concluyó la sesión solemne de Cabildo.El alcalde Fernando Purón Johnston instauró en el año 2014 la entrega de la “Presea Piedras Negras”, la cual desde entonces ha servido como medio para reconocer a todos esos luchadores incansables que por medio de su esfuerzo, dedicación y pasión por sus profesiones, han forjado un Piedras Negras fuerte, próspero y capaz de sobreponerse a cualquier adversidad, como lo ha hecho a lo largo de 169 años.Por su labor en pro de los migrantesEl padre José Guadalupe Valdés Alvarado, desde su estancia como sacerdote en Ciudad Acuña, inició su labor en favor de la protección de los migrantes, ya que en este lugar dirigió la Casa del Migrante “Emaús” del 2003 al 2008, en donde atendía a migrantes repatriados de las cárceles de Arizona y Oklahoma.Luego al llegar a Piedras Negras, con el apoyo del obispo Alonso Garza Treviño y del Republicano Ayuntamiento, reabrió la Casa del Peregrino, la cual luego se llamaría Frontera Digna, en donde por año se atiende a cerca de 22 mil migrantes por año. Además de fundar casa Betania y el Comedor Migrante, en donde por mes, 2 mil 800 platillos son servidos para estas personas.Su incasable labor lo ha vuelto blanco de amenazas por parte de grupos criminales que buscan extorsionar a quienes emprenden este largo camino en busca de una vida mejor. Sin embargo el padre Pepe como cariñosamente es conocido, no se ha hecho ni un paso atrás en este noble apostolado.Asimismo arduo trabajo lo hizo merecedor de reconocimiento en 2014 y ha participado en congresos internacionales en favor de los derechos humanos de los migrantes, en Ginebra, Suiza, y en la Ciudad del Vaticano, en Roma.Como docente Formó a cientosDurante 43 años, la química farmacobióloga se dedicó a la docencia y ayudó a formar a cientos de nigropetenses en las aulas de clases, esto gracias al amor por la docencia que le enseñó su querida hermana.Rosa Elba Aguirre buscó la constante educación, por lo que llegó a convertirse en docente, egresada de la Escuela Normal Superior de Saltillo y recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su vida por su brillante trayectoria.En 1988 Miguel de la Madrid le otorgó la presea al mérito "Ignacio Manuel Altamirano" y un reconocimiento de honor por su brillante labor al formar a 43 generaciones de nigropetenses con los valores de amor y de servicio al prójimo.Actualmente la profesora a sus 94 años de edad mantiene una actitud positiva y presume de una memoria envidiable, pues aún recuerda los rostros y nombres de cada uno de los estudiantes de sus años al servicio de la educación.Destacado profesorEgresado de la Normal de Piedras Negras, otro título en la Normal Superior de Nuevo León y el título de Licenciado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad de Piedras Negras.Prestó sus servicios en la escuela Rafael Ramírez Sección 123 #1, en la Francisco P. Estrada, turno matutino y de la cual fue el primer director. Además de la secundaria Benito Juárez, Secundaria para Trabajadores, Secundaria del Colegio México y del Cumbres y Alpes.Llegó a laborar en tres turnos sucesivos para sacar adelante a su familia, además de considerarse un adicto a la puntualidad y la responsabilidad hasta el día de su jubilación en 2003.Fue miembro del Club de Leones desde 1983, en donde llegó a ser presidente, jefe de zona, vicegobernador regional, gobernador del distrito 5 y secretario nacional.Siempre realizó una labor altruista ya que consideraba que su deber era apoyar a un alumno con problemas académicos, y nunca sus múltiples responsabilidades impidieron que regalara su tiempo libre a las generaciones más jóvenes de nigropetenses.61 años de carrera como docenteObtuvo su licenciatura en Farmacia en la Universidad Autónoma de Piedras Negras y la licenciatura en Físico-Química en la Escuela Normal Superior de Monterrey, inició su labor docente en 1955 en el Colegio Hispanoamericano hasta 1966.Fue maestro en la Escuela Tecnológica número 112, hoy conocida como Secundaria Técnica 5 Pedro Ferriz, de 1968 a 1972, donde además de docente fue subdirector.Fue maestro en el CECIN 173 hoy conocido como CBTIS No. 34, desde 1972 a 2016, donde también fue subdirector.Se jubiló en 2016 con 61 años de carrera docente, impartió materias como biología, física, matemáticas y química, se le reconoce por ser de los fundadores de la secundaria Técnica 5 y del CBTIS 34.La biblioteca del CBTIS 34 lleva orgullosamente su nombre por su gran labor educativa en beneficio de 61 generaciones de estudiantes.Fundador de la Cadena Comercial GutiérrezEl fundador de la cadena comercial Gutiérrez y la fundación altruista “Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez” nació en Nueva Rosita, Coahuila, en donde conoció a su esposa, la Sra. Herminia Salina de Gutiérrez, con quien procreó a 5 hijos, Araceli, Gerardo Antonio, Elizabeth, Adriana y César Alfonso.En 1961 don Antonio Gutiérrez, con el apoyo incondicional de su esposa Herminia Salinas de Gutiérrez, inició su propio negocio, y fue en ese entonces cuando nació la cadena de tiendas Súper Gutiérrez, cuya primera ubicación era en la calle 5 en el 125, en Nueva Rosita.Don Antonio Gutiérrez, tras casi seis décadas de incansable trabajo y servicio al cliente, cuenta ya con 18 centros comerciales, y una fundación con la que él y su esposa, benefician a los más desprotegidos.Don Antonio Gutiérrez ha sabido convidar el éxito de sus tiendas con las personas más necesitadas, ya que a través de “Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez” ha apoyado diversas causas sociales a lo largo de todos estos años, mediante becas escolares para jóvenes y niños de escasos recursos y sus campañas de redondeo para beneficiar a diversas asociaciones civiles.Además en situaciones en las que por causas de la naturaleza las ciudades de esta región se han visto afectadas, ha abierto sus bodegas para proveer de alimentos y artículos de limpieza para ayudar a las personas a reponerse de tales afectaciones.Ayuda a las personas con cáncerFormó una familia con el ingeniero Arnulfo Elizondo, con quien procreó tres hijos Karla, Carolina y Arnulfo, quienes le dieron 7 nietos.Perdió a sus padres por cáncer y también ella lo padeció, sin embargo pudo sobreponerse y logró superarlo, esta fue la motivación que la empujó a crear en 1995 junto con la señora Aída Bertha Jiménez, su amiga incondicional, la fundación del GAC, Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras, AC., organismo no gubernamental sin fines de lucro que emerge de la voluntad y del corazón.Durante 24 años ha brindado su apoyo emocional en domicilios, así como en hospitales y al ver que esta enfermedad requiere diversos gastos para costear los traslados, iniciaron los trámites para convertir el grupo en asociación civil para poder expedir recibos a quienes aportan capital.Ella expresa su satisfacción por estar al frente de esta institución ayudando a personas que enfrentan esta lucha.Más de 30 años como entrenadorFue reconocido por su larga trayectoria como entrenador ofensivo e iniciador del legendario equipo de futbol americano Comanches, en 1992.Consiguió el subcampeonato en la categoría hormigas en 1988, campeón en la categoría juvenil mayor en 1991, campeón en la juvenil mayor en 1992.Fue campeón estatal en la liga de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el equipo que fundó en el Colegio Don Bosco y se mantuvo como entrenador defensivo hasta el año 2000, después regresó como entrenador al Club Águilas hasta el 2008, donde consiguió campeonatos en categorías infantiles y en categorías juveniles.Por su labor en bien de los niños y jóvenes en la práctica del fubtol americano, ingresó al Salón de la Fama Nacional de Futbol Americano el 15 de enero de 2019, hasta el momento el único en lograrlo por Piedras Negras.Más de 27 años a en halterofiliaEs un reconocido profesor de educación física con una amplia trayectoria en levantamiento de pesas desde 1972, sumando un total de 47 años de carrera.Ha sido distinguido como el mejor entrenador deportivo a nivel provincial en 1990 y recibió una medalla por entrenador internacional destacado en 1994, ambas obtenidas en Cuba.En México obtuvo el premio estatal de deporte 2003 como mejor entrenador deportivo en Coahuila, y el segundo lugar en el Premio Estatal del Deporte en 2002.Dentro de sus mejores resultados deportivos en México como entrenador en el deporte de halterofilia, están el obtener por 27 años consecutivos el primer lugar en todas las competencias municipales desde 1992 hasta 2019, además todos sus atletas han clasificado a los eventos nacionales.Actualmente tiene a su cargo el gimnasio olímpico ubicado en el Centro Acuático donde desempeña las funciones de coordinador, entrenador y salvavidas en la escuela de natación.