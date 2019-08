Rescata canterano empate de Pumas

Pumas rescató el empate 1-1 ante el Atlético de San Luis, en la primera jornada de la Copa, donde presentó un cuadro en el que le dio juego a la mayoría de los suplentes.Y aunque sufrieron y tuvieron que remar contracorriente, los universitarios bajo el mando de Míchel González no pierden.Al 21', Pumas fue sorprendido en una jugada a balón parado y Ricardo Centurión los tomó por sorpresa para abrir el marcador con un potente cabezazo.El técnico de los universitarios modificó la alineación para encarar este primer partido de la Copa MX, prácticamente sentó a todos los hombres con los que había jugado los dos primeros encuentros de la Liga.Y aunque dejó a Felipe Mora y Martín Rodríguez en la delantera, el equipo no pudo hacer nada en la primera parteSan Luis se resguardó bien, no quiso proponer el juego y se mantuvo en su zona esperando algún contragolpe.Los cambios le vinieron bien al cuadro de casa para él complemento, pues Pablo Barrera, quien tomó el lugar de Martín Rodríguez, le dio más movilidad a la delantera y Juan Manuel Iturbe abrió más espacios.Para la segunda parte el equipo cumplió con lo que pidió Míchel, pues no dejaron de correr y jamás dejaron de intentarlo.El empate llegó al minuto 79 por conducto de Amaury García, de 17 años y quien tenía cinco minutos de haber ingresado y de hacer su debut con los felinos.Fue hasta ese momento que San Luis abandonó su zona y comenzó a hacer algunas triangulaciones, aunque fue demasiado tarde, ya que la mayor parte del cotejo prefirieron mantenerse a la defensiva, negándose a ir por un gol más.Pumas volverá a ver acción en la Copa el martes 13 enfrentando a Potros UAEM.