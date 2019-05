Rescatan a 115 inmigrantes ‘secuestrados’

“Sólo se escuchaban llegar por las noches y no les permitían salir para nada” aseguró una de las vecinas de las calles Hungría y Santander de la colonia San Antonio, donde el pasado lunes la Policía Municipal rescató a 115 migrantes que estaban hacinados en una vivienda habilitada como bodega y detuvo a tres presuntos “polleros” que la resguardaban, uno de ellos de El Salvador.Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública municipal, dijo que los elementos municipales atendieron un llamado ciudadano donde reportaron varias personas privadas de su libertad en un domicilio de la citada colonia.Indicó que al llegar al lugar se percatan de tres personas a bordo de un vehículo marca Hyundai Sonata, color rojo, modelo 2013, quienes resguardaban el domicilio; al ver la presencia policiaca intentaron huir pero fueron abordados de manera inmediata.Simultáneamente los oficiales escucharon gritos de auxilio desde el interior del inmueble y procedieron a rescatar a los indocumentados.En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que entre los extranjeros estaban 12 menores que habían llegado a la ciudad sin compañía de un adulto, los cuales fueron canalizados al DIF estatal.Otros 72 mayores se llevaron a albergues por personal de Trabajo Social, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) permitió al resto continuar con su intención de cruzar hacia Estados Unidos al no resguardarlos en estaciones migratorias, según se conoció.Los indocumentados son originarios de Cuba, Honduras, Guatemala y El Salvador, informó la dependencia municipal, cuyos agentes lograron detener a tres presuntos traficantes de indocumentados que resguardaban el lugar.Tres de los rescatados expusieron que los detenidos, identificados como, Jesús Antonio S. V. de 28 años, originario de Veracruz, Marisol P. R. de 20 años, originaria de Ciudad Juárez y José Efraín P. P., de 26 años, originario de El Salvador, los tenían retenidos contra su voluntad ya que les prometieron cruzarlos a los Estados Unidos por la cantidad de 30 mil pesos.Vecinos confirmaron ayer que se percataban de movimientos y el arribo de personas al inmueble durante las noches, pero que los ahí concentrados no salían en todo el día, ni a las dos tiendas de abarrotes cercanas a la vivienda.Una persona informó que los dueños originales de la casa se habían mudado desde años atrás y dejaron sola la finca de dos plantas por lo que no estaba acondicionada como vivienda, sino como bodega ya que es bastante amplia, aseguró.Ayer patrullas municipales resguardaban el exterior de dicha vivienda en espera de un cateo por parte de la Fiscalía General de la República para lograr recabar evidencia.