Rescatan a 12 inmigrantes atrapados en el río Bravo

Un grupo de 12 personas de origen hondureño fue rescatado por elementos de la Patrulla Fronteriza del sector de Del Río estacionados en Eagle Pass, con la ayuda de la Unidad Marina y el equipo de rescate y trauma BORSTAR.Dennis Smith, vocero oficial de la Border Patrol, dio a conocer que este grupo estaba formado por 12 personas, entre ellas seis menores de edad de entre ocho meses hasta los 12 años, quienes afortunadamente se encontraban bien de salud.Se informó que este grupo de personas intentó cruzar la frontera de manera ilegal, por lo que se internaron al río Bravo cerca del puerto de entrada, para lo cual los adultos traían cargados a los menores de edad al momento de estar dentro del agua.Las fuertes corrientes del río Bravo causaron que este grupo de personas quedaran atrapadas a mediación de su recorrido. Afortunadamente para ellos fueron vistos por oficiales de la Border Patrol, quienes inmediatamente fueron a su rescate.Fueron oficiales del equipo de BORSTAR quienes se acercaron hasta estas personas a bordo de un bote tipo “pantanero” al cual abordaron a los migrantes para llevarlos hasta tierra firme.Este grupo formado por seis adultos y los seis menores de edad, todos originarios de Honduras, fueron atendidos por el equipo médico de la Patrulla Fronteriza y durante la valoración se pudieron percatar que no tenían lesiones y estaban bien de salud, por lo que fueron transportados hasta la estación de esta dependencia.Las personas rescatadas serán procesadas según las normas de la Border Patrol, que será por el cargo de entrada ilegal al país.El jefe de la Border Patrol, Raúl Ortiz, informó que sus agentes siguen advirtiendo a los migrantes que no se arriesguen cruzando el río Bravo para llegar a este país, ya que una de las preocupaciones de este departamento es que no siempre podrán llegar a tiempo para salvarlos y esto es más preocupante cuando menores de edad se ven involucrados.» Fueron 6 adultos y 6 menores de entre 8 meses y 12 años de edad» Rescatados en área de Eagle Pass por oficiales de la Unidad Marina y BORSTAR de la Border Patrol» Todos se encontraban en buen estado de salud» Serán procesados por entrada ilegal al país