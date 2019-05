Rescatan a 18 secuestrados en Jalisco

En tres hechos distintos, 18 personas privadas de su libertad fueron localizadas en Jalisco, mientras que cuatro más fueron halladas muertas.En Guadalajara, alrededor de las 8:30 horas, policías municipales circulaban por la Avenida 5 de Febrero, en la Colonia Las Conchas, cuando vieron a un hombre, con los brazos atados, que les pidió ayuda y les informó que fue plagiado.Cuando estaban por llegar a la finca donde estuvo cautivo, los agentes localizaron a otros dos sujetos en las mismas condiciones.La Comisaría de Guadalajara informó que, en coordinación con la Policía del Estado y personal de la Fiscalía, acudieron al cruce de Río Bravo y Bartolomé de las Casas.En este sitio encontraron a otros seis hombres que estaban plagiados.Los nueve rescatados presentaban lesiones ocasionadas por golpes en diferentes partes de su cuerpo. Aunque no especificaron cuánto tiempo habían estado en dichas condiciones, se informó que los tenían sin agua ni alimento.El primer individuo que fue localizado por los gendarmes logró escapar cuando las personas que lo vigilaban no se encontraban en el lugar."Los vecinos comentan que no habían notado ninguna situación rara (...) la casa es rentada, tienen aproximadamente seis meses rentándola", indicó un uniformado.En Tlajomulco, ocho personas que se encontraban privadas de su libertad fueron localizadas, mientras que cuatro más fueron halladas sin vida.Los hechos ocurrieron alrededor de 14:00 horas cuando se reportó que había lesionados por arma de fuego en el interior de una finca ubicada en los cruces de las calles Naranja y Piña, en el Fraccionamiento El Paraíso.Los oficiales se movilizaron al sitio y localizaron a 12 personas ensangrentadas, maniatadas y con marcas de tortura.Los Servicios Médicos Municipales corroboraron el deceso de cuatro individuos y trasladaron a cinco hombres y tres mujeres a diferentes puestos de socorro para ser atendidos.Al lugar acudieron padres de una mujer que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes.Relataron que recibieron una llamada de su hija en la que les informaba que estaba herida y se encontraba en cautiverio en el Fraccionamiento junto con otras personas.En un último hecho, Marc Jaques Bencherit, un francés que fue secuestrado ayer por un comando en la Colonia Los Cajetes, en Zapopan, fue localizado durante esta madrugada, informó la Fiscalía estatal.Personal de la dependencia indicó que el extranjero ya había aparecido, pero no dio detalles de donde fue localizado o las circunstancias en las que lo encontraron, solo que tenía heridas leves.