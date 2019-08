Rescatan a ex diputado de Veracruz secuestrado en Puebla

El ex diputado de Veracruz,, quien se encontraba secuestrado en un anexo de, Puebla, fue rescatado sano y salvo.Elementos de la Agencia Estatal de Investigación rescataron al ex legislador veracruzano, luego de una llamada anónima en el mencionado anexo identificado como "Hombre Nuevo", donde encontraron a la víctima dentro de una especia de celda, maniatado y amordazado.En el lugar, fue detenido un encargado del inmueble, identificado como Ángel “N”.Castro de la Rosa declaró ante las autoridades que llegó a la ciudad de Ajalpan para entrevistarse con el hoy detenido, quien le había propuesto la venta de terrenos para la siembra de caña, cuando estaba en el barrio donde se encuentra el anexo, cinco sujetos lo bajaron del vehículo que manejaba, diciéndole que no hiciera nada porque se trataba de un secuestro.Lo ataron y llevaron a un cuarto del anexo donde estuvo privado de su libertad por varios días.Cabe señalar que el ex diputado estaba reportado como desaparecido desde hace una semana y, lo cual hasta el momento no ha sido confirmado la Fiscalía General del Estado de Veracruz.