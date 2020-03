Rescatan a jovencita atrapada en un islote

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Una menor de edad que estaba atrapada en un islote en el río Bravo, fue rescatada por oficiales de la Unidad Marina de la Border Patrol del sector de Del Río estacionados en Eagle Pass, misma que después fue internada en un hospital.



Dennis Smith, vocero oficial de la Border Patrol del sector de Del Río, dio a conocer que este incidente se suscitó el 11 del mes en curso en Eagle Pass, Texas, ya que a pesar de las advertencias sobre el alto nivel del agua, los migrantes siguen haciendo caso omiso.



Los oficiales de esta dependencia pero de la Unidad Marina, tuvieron que utilizar botes motorizados para poder llegar al islote en donde se encontraba la menor, ya que esta se encontraba herida después de haber sido arrastrada por la fuertes corrientes del agua.



Finalmente la menor fue puesta a bordo de la unidad acuática y trasladada hasta tierra firme para ser atendida por los mismos oficiales para después ser trasladada al Fort Duncan Medical Center para ser evaluada. Una vez que fue dada de alta al no presentar heridas de gravedad, sería procesada con las normas del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza.



La menor de 15 años de edad resultó ser originaria de Honduras, por lo que el Consulado ya fue notificado sobre los hechos para que ayuden a las autoridades a localizar a los familiares, como también se les informó que estará en un centro de detención para menores no acompañados.



El jefe interino de la Border Patrol, Doyle Amidon Jr., dijo que los traficantes de personas siguen mostrando que no tienen consideración de las personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente, pero gracias a la respuesta inmediata de los agentes de esta dependencia, evitaron que este incidente fuera fatal.