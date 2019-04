Rescatan a menor de abusador

Una adolescente de 15 años fue rescatada de las manos de un hombre de 45 años, quien la mantenía oculta desde hace dos semanas, por ello, desesperada y pese a las amenazas de que fue objeto, su madre pidió ayer la intervención de las autoridades para rescatar a su hija.La mujer reconoció los pantalones de su hija colgados en un tendedero en la casa del sujeto apodado “Chuyano”, por lo que se decidió a llamar al 911. Acudieron al lugar, un local comercial ubicado en la calzada Madero, a la altura de la colonia Roma, en donde la joven salió por su voluntad, mientras el sujeto permanecía escondido en el interior.Personal de la Unif, Fuerza Coahuila y la Policía Municipal se hizo cargo de la menor, quien fue restituida a su familia y se espera que, tras denunciar, inicie una investigación.“Fátima”, una menor de 15 años, fue rescatada por personal de Unif, Fuerza Coahuila y la Policía Municipal de las manos de un hombre de 45 años, quien la mantenía alejada de su familia.María Idalia, madre de “Fátima”, comentó que hace 15 días su hija le había pedido permiso para asistir a una boda y regresar al día siguiente, sin embargo eso no sucedió.Según versiones, hace mes y medio “Fátima” se veía con el sujeto, “Chuyano”, quien insistía en llevársela, pero ahora el hombre decía no conocerla cuando le preguntaba por ella.La madre dijo que no sabía que su hija conviviera con este sujeto; fue otro de sus hijos quien le advirtió.“Yo no me atrevía a hablarle a los medios porque el señor me amenazó, dijo que tenía gente de la mala y me dijo ‘pueden venirte a hacer un desmadre’ y yo no quería que le hicieran nada a mi familia”, señaló.