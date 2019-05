Rescatan a niño en un bosque tras estar perdido tres días

Los servicios de emergencia del estado de Kentucky han logrado encontrar vivo y en buen estado, al niño de casi 2 años Kenneth Howard, que desapareció de su casa ubicada en la zona rural el pasado domingo.Según reporta USA Today, el menor fue hallado en el bosque a unos 500 metros de su domicilio. El chico se encontraba cerca de un acantilado ubicado en cercanías de una mina a cielo abierto, y los rescatistas lo detectaron al oír el llanto infantil. Kenneth fue rescatado de ahí y llevado a un hospital, donde le diagnosticaron una deshidratación.Tras su desaparición el 12 de mayo, fue lanzada una búsqueda masiva con participación de helicópteros, perros, drones, cámaras termales y todoterrenos. Los familiares sugirieron que Kenneth pudo haber salido a través de la puerta trasera y perderse.Su padre incluso supuso que el menor pudo haber sido secuestrado y ofreció una recompensa de 5 mil dólares por su devolución. Sin embargo, las autoridades señalaron que no había evidencias de ello.El soldado William Petry, de la policía estatal, dijo a la revista People que el padre del niño les dijo a los oficiales que estaba en el patio delantero con el niño, quien luego fue detrás de la casa.Cuando se fue detrás de la casa, Kenneth se había ido.Es como si desapareciera. No hay señales, no hay nada ", dijo su padre, Elden Howard, según lo citó WKYT .