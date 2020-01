Rescatan a niño que quedó atrapado en juego de Six Flags

Para Reino Aventura, Six Flags tenemos un menor atrapado en el juego de la Medusa.



Se dirigen servicios de emergencia al punto, esperemos @SixFlagsMexico los dejé pasar y no haga su teatrito como la vez pasada. — USARHM (@USARHM) January 6, 2020

Un niño quedó atrapado en el juego “Medusa” de Six Flags el pasado domingo 5 de enero y tuvo que ser auxiliado por trabajadores, informó la empresa en un comunicado. El aviso se dio por Twitter y la falla fue que la barra de seguridad de uno de los trenes no abrió automáticamente. No hubo heridos.y fue notificado por la empresa de parques de atracciones. Según la empresa, Bomberos de la CDMX fueron notificados del hecho y arribaron al parque de la carretera Picacho-Ajusco.y abrieron de manera manual la barra que no abrió de forma automática, para que los visitantes salieran de manera segura.Medios locales aseguraron que el personal