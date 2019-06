Rescatan a niños y mujeres migrantes

Elementos del Ejército del 14° Regimiento de Caballería Motorizado con destacamento en esta cabecera municipal, auxiliaron ayer a 4 migrantes, dos mujeres y dos menores de edad, que fueron reportados por usuarios de la carretera estatal No. 20 tramo Múzquiz-Boquillas, a la altura del paraje conocido como El Melón, que caminaban en precaria situación por aquel tramo carretero.Los migrantes son dos adultos, Dania Yesenia, de 27 años de edad; Elvia Graciela, de 21, así como dos menores de edad, Érick Yoel, de 4 y Mabel de 6 años de edad, mismos que tras ser atendidos médicamente, primero y con alimentos en un albergue de Palaú, fueron reportados al departamento de Instituto Nacional de Migración para que iniciaran el proceso.Aunque no se dio a conocer de dónde procedían las dos mujeres y los menores, se presume que también son de Ecuador, sin embargo al cierre de esta edición no se había dado a conocer la información oficial.Las jóvenes mujeres y los menores, sin saber si eran sus hijos, fueron atendidos de inmediato en el albergue que está acondicionado de forma permanente en la estación de Bomberos de Palaú, donde se recibe un gran apoyo del Grupo Acerero del Norte.