Rescatan a perrita que fue enterrada viva y con señales de abuso sexual

"Agusanada, sangrando, inválida, enterrada viva, y con una pesada piedra encima para negarle cualquier posibilidad de escape", publicó Mundo Patitas en sus redes sociales.

En un predio abandonado fue hallada unacon huellas deen el municipio deDe acuerdo con información de la organización, vecinos de la Unidad Unidad Habitacional Las Américas en Ecatepec, Estado de México, adviertieron sobre una perrita que se encontraba enterrada viva en un lote baldío.La perrita, a la que bautizaron como, tenía además una pesada piedra encima y huellas de abuso sexual.Tras rescatarla el pasado 18 de diciembre, la cahorrita fue trasladada a un veterinario. "Fue, pues además de la inmovilidad de sus patas traseras, trae una lesión vaginal muy severa, y viene con heridas con olor putrefacto y llenas de larvas".En un último reporte, Mundo Patitas informó que luego de tres días de hospitalización, "La beba" presenta una mejoría notable, pero aún se encuentra delicada y requerirá de rehabilitación para que vuelva a caminar.Hasta el momento, las autoridades de Ecatepec o el Estado de México no se han pronunciado al respecto.Actualmente, de acuerdo al, la infracción mínima por maltrato animal es de 86 mil 880 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217 mil 200 pesos, que es equivalente a 2 mil 500 días de salario mínimo.El Código Penal estatal establece que las personas que causen la muerte no inmediata utilizando un medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa, lo que equivale a sanciones que van de los 8 mil 688 a los 17 mil 376 pesos.