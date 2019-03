Rescatan a perros encerrados durante días en un auto

La Policía Municipal ha rescatado en Usera dos perros, uno de ellos un cachorro, que llevaban varios días encerrados dentro de un auto cerrado y estaban desnutridos y deshidratados. Los agentes buscan a su dueño como presunto autor de un delito de maltrato animal.Según ha informado hoy la Policía Municipal de la capital, el hallazgo tuvo lugar ayer alrededor de las 13.00 horas, cuando unos vecinos de la calle de Generalife, en el distrito de Usera, vieron un auto que parecía abandonado, con las puertas cerradas, en el que había dos perros encerrados, por lo que avisaron a los agentes.Los policías abrieron el vehículo y comprobaron que se traba de un can adulto mezcla de American Stanford y Dogo Argentino llamado Kongo, ya que tenía chip, y de un cachorro. Ambos estaban desnutridos y deshidratados debido a que aparentemente llevaban días encerrados con las ventanas cerradas.Agentes de la Unidad de Medio Ambiente acudieron al lugar y trasladaron a los perros al centro de protección animal municipal, informo ABC.es La Policía Municipal ha abierto las investigaciones por un posible delito de maltrato animal, ya que además el can adulto pertenece a una raza de las consideradas potencialmente peligrosas.El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad.La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales.