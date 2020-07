Rescatan jeeperos a mujeres en Silleres

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pasaba de las 5 de la tarde del domingo, cuando Estrella Salinas y su madre, un mujer de más de 80 años, fueron cargadas para salir de su casa antes de que se inundara, en la comunidad de los Silleres, al norte de la ciudad. Fueron rescatadas por un grupo de jeeperos.



Durante el día, la lluvia no era fuerte, así que ellas no tuvieron ningún tipo de previsión. Pero más tarde, se asomó por la ventana y vio que la calle estaba inundada, con agua que provenía de un gran predio bardeado frente a su casa.



“El temor era que se nos cayera el portón y la barda que está allí, porque era demasiada agua, y teníamos miedo de que toda el agua que estaba del otro lado se nos viniera”, relató Estrella, quien recuerda que llegó un momento en que el líquido estuvo a punto de entrar a su casa.



Con el miedo de no poder hacer nada, salir a la calle ni trepar al techo, madre e hija esperaban lo peor, cuando vieron llegar un jeep y una camioneta. Eran Luis González Banco, del Club Saltillo 4x4, Alejandro Alvarado de Cherokeros Saltillo y Herman Morris de Club Coahuila Of Road.



“Andaban con sus equipos, pasaron por el agua, llegaron a nosotras y nos llevaron cargadas a mí y a mi mamá, que ella ya es grande de edad. Ellos nos salvaron”, dice la mujer, quien fue llevada a un lugar más seguro, con otros familiares.







4X4 en acción



No fue la primera vez, ni las únicas personas que rescataron este grupo de jeeperos. Luis González platica que debido a la pericia de los integrantes de los diferentes clubs de autos 4x4, cada vez que hay inundaciones, salen a la calle para prestar auxilio.



El domingo también lo hicieron, coordinándose en pequeños grupos o patrullas integrados por miembros de los diferentes clubs, acercándose a puntos donde había inundaciones. Uno de esos lugares fue Los Silleres, donde les reportaron a un par de mujeres adultas solas en sus casas.



“En el jeep de mi compadre Herman entramos, al llegar a la casa, las señoras estaban asustadas, las señoras no se querían salir de la casa porque tenían a sus mascotas y no las querían dejar solas. Terminamos trayéndonos una cajita con un pajarito de la señora”, contó Alejandro Alvarado.



Les explicaron que el agua estaba creciendo y que del otro lado de la barda el agua superaba el metro y medio, por lo que en cualquier momento la estructura se vendría abajo. Fue entonces que las mujeres accedieron. Alejandro y Herman las cargaron en brazos y las sacaron de ahí.



Pero no fueron los únicos auxilios en ese sector, solo esa célula de cuatro vehículos sacaron a otras dos familias, a un hombre, a otra señora de la tercera edad, y a un hombre que no podía ni llegar a su casa. Como ellos, en otros sectores, había más jeeperos ayudando.



“Había otros tres convoyes de jeeps ayudando gente con carros parados, sacando gente de carros inundados, por el Country Club, por Mirasierra, por donde había escurrimientos grandes, sacando familias completas de los carros”, platicó Luis.



Herman Morris se siente satisfecho de haber participado el domingo, cuando más de cinco clubes de jeeperos se unieron para lograr más de 40 rescates, en diferentes puntos de la ciudad.



Dicen que así como el domingo, estarán atentos al resto de la semana, pues saben que el huracán “Hanna” puede traer más inundaciones o desastres naturales, y quisieran estar ahí cuando la ciudadanía en peligro los necesite.