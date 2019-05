Rescatar a Pemex y a CFE, es rescatar a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al sector energético permitirá rescatar a México, por lo que anunciará medidas extraordinarias para quitar la carga fiscal a esta empresa productiva, a fin de lograr su autosuficiencia y que se convierta en palanca de desarrollo nacional.Reiteró que se conservarán recursos para producir más petróleo y subrayó que la Secretaría de Hacienda se dedicaba a exprimirla. Indicó además que en 2019 la empresa contará con 100 millones de pesos adicionales."Estoy por firmar un decreto en el que le va la a quitar a Pemex la carga fiscal, le vamos a quitar los impuestos porque (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público) se dedicaba a exprimir a Petróleos Mexicanos", afirmó.Durante un recorrido por las instalaciones de la refinería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos", inaugurada el 31 de julio de 1950, señaló que tan sólo para la rehabilitación de este lugar se cuenta con un presupuesto de dos mil millones de pesos y que el año próximo se anunciará más recursos.Explicó que los contratos petroleros otorgados a empresas extranjeras, representan únicamente el 20 por ciento de la producción y destacó que el 80 por ciento continúan en manos de la nación.Detalló que la producción petrolera estaba en riesgo, por lo que se cancelaron lo contratos que no han dado frutos, mientras que el resto continuará en marcha porque “no quieren pleito”.Agregó que la inversión en la materia se realiza actualmente en el sureste de país y en aguas someras, donde existe una mayor rentabilidad y expresó que para 2024 prevén llegar a los 2 millones 20 mil barriles de crudo, aunque subrayó que no se sobreexplotaran las reservas, ya que buscan garantizar la seguridad energética para futuras generaciones.Explicó que con las seis refinerías que existen actualmente en el país, más la que se construirá en Dos Bocas, Tabasco, se aumentará la capacidad de producción que actualmente llega al 30 por ciento.El mandatario destacó que, con el combate al robo de combustible, se han ahorrado 50 millones de pesos, que representaban 80 mil barriles diarios, por lo que ahora son solo 4 mil barriles al día, es decir, que se redujo en un 95 por ciento.Concluyó que lo más importante son los trabajadores de Pemex, al asegurar que se rescatará a México a través de la labor que estos últimos realizan aseguró además que no habrá despidos y que las pensiones están aseguradas.