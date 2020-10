Rescate de mineros sería hasta el 2024

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo la firma del Acta de Intención para reparar el daño a las familias de los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, el evento tuvo lugar en el interior de la mina 8 y se limitó únicamente para viudas de los 65 trabajadores.



Durante su intervención, el Ejecutivo Federal dijo que se trata de un acto lleno de humanismo, donde el Estado Mexicano va iniciar la reparación de un daño que se causó a las familias, “fue un compromiso que hicimos de tiempo atrás, desde el 2006, luego volví a repetirlo en el 2012 y en el Zócalo cuando tomé posesión de la Presidencia dí a conocer 100 compromisos y uno de ellos fue la reparación del daño integral y el rescate de los mineros”, señaló.



El compromiso firmado permite darle legalidad a lo anunciado y abarca tres puntos, las indemnizaciones antes de que concluya el presente año, un plan de mejoramiento urbano para la región y a rescatar los restos en el menor tiempo posible.



Nuevas rampas

Se planea acceder con nueva rampas con trayectorias que permitan acceder a los sitios donde se concentra el mayor número que es 52 cuerpos.



Se han identificado tres tipos de obras principales, rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de rescate.



Concluidos los estudios, se iniciarán las excavaciones en septiembre del 2021, de acuerdo con el programa que el inicio de la búsqueda será en el primer trimestre del 2022 y concluir en agosto del 2024.



Va Obrador por acuerdo de solución amistosa

“Honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, muy estimada comisión, en relación con el asunto de los familiares de las 65 víctimas fallecidas en la explosión de la mina Pasta de Conchos, en el marco del caso 13552 en trámite ante la CIDH me permito informarle que he instruido a las autoridades competentes de mi Gobierno a iniciar un proceso de negociación con dichos familiares para que se logre un acuerdo de solución amistosa, ello como muestra del compromiso del Estado Mexicano de velar por los derechos humanos de nuestro país”, es el compromiso firmado por el Presidente.



Primeramente se entregará lo correspondiente de las indemnizaciones a cada una de las 65 familias antes de que concluya el 2020, después se destinarán recursos para el mejoramiento de las comunidades para apoyar con una serie de obras sociales como agua potable, drenaje, escuelas, pavimentaciones y demás para Nueva Rosita y el municipio, como aporte del sacrificio de las familias y reconocimiento a los mineros y finalmente el rescate de los restos que estará a cargo por la Comisión Federal de Electricidad.



Se comprometió también a estar mínimo cada seis meses en la mina para que junto a las familias se evalúen los trabajos, además de anunciar que el área de la mina va quedar una vez rescatados los restos, como un memorial, es decir no se va a profanar, no se va a tocar y quedara sellada para recordar siempre a sus familiares y mineros que han perdido la vida en las minas de México y el mundo.