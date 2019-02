Rescate en Pasta de Conchos, será con apoyo federal

El gobernador Miguel Riquelme indicó que el accidente que pasó en Pasta de Conchos no debe repetirse.Al ser cuestionado sobre el accidente minero ocurrido hace 13 años y la petición de créditos, dijo que esta historia no debe repetirse y deben tomarse las medidas para evitarlo.“La historia que nos da a todos es precisamente la toma de acciones para evitar que un accidente de esta naturaleza vuelva a ocurrir en Coahuila…En la memoria de todos estamos aplicados para que no suceda”, indicó.Riquelme Solís dijo que en el ambiente jurídico si el rescate se puede lograr para dar certeza a la familia es bienvenido. Aunque reconoció que no sabe cómo se podría dar.“El gobierno en aquel momento trató de hacer lo que pudo para no poner en riesgo más vida”, dijo.Asimismo comentó que si el rescate es respaldado por el gobierno federal, el estado apoyará.Con información de El Siglo de Torreón