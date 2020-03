Rescatista salva en el aire a una joven que intentó suicidarse saltando de un edificio

Escuchar Nota

Rusia.- Un rescatista logró salvar a una joven que se tiró desde el balcón de un décimo quinto piso en la ciudad rusa de Irkutsk. El video del incidente, que se produjo el miércoles, se hizo viral en las redes.



Mijail Dmítriev, un empleado de los servicios rusos de emergencia, acudió a un complejo residencial en Irkutsk después de recibir una llamada alertando sobre una adolescente de 14 años que estaba sentada en el balcón del edificio, reportan los medios locales.







Dmítriev contó a los periodistas que los servicios instalaron en el suelo un equipamiento que aliviaría el golpe en caso de caída, pero confiesa que eso no salvaría la vida a la chica. Él habló con la joven desde el balcón del piso inferior y trató de convencerla de que no saltara. La chica no pudo sostenerse más y terminó cayendo al vacío, en este momento los reflejos no fallaron a Dmítriev, quien logró agarrarla por una pierna y subirla al balcón.



Los presentes aplaudieron al rescatista al ver que había logrado salvar a la joven. La chica recibió posteriormente atención médica.



Con información de RT.