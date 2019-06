Resguarda DIF a menor que pretendían vender

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tiene en resguardo a la menor de 12 años de edad que se escapó de su familia, presuntamente porque sus padres pretendían venderla a un sujeto integrante de la etnia indígena a la que ellos pertenecen.A través de la Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Delicias, es como se iniciará una investigación de fondo en torno al caso de la niña indígena.Las averiguaciones se harán principalmente con los padres de la menor, en tanto la dependencia será la encargada de brindarle la atención psicológica y lo que sea necesario mientras la tiene en resguardo, ya sea temporal en la casa hogar o las personas que se asignen para que funjan como tutores, según sea el caso.Por su parte, Yessica Rentería, portavoz de la Fiscalía Especializada de la Mujer, aseguró que la dependencia no recibió el caso de la menor referida y tampoco a ninguna persona detenida.En lo que respecta a la Dirección de Seguridad Pública de Delicias, reiteró que los agentes del grupo de Atención a Víctimas Especiales (AVE) y el resto de la corporación, están atentos ante cualquier caso que implique el maltrato u omisión contra los menores de edad.Los primeros respondientes, oficiales del área rural, fueron los encargados de llegar con una mujer, quien denunció que la niña llegó golpeada y pidiendo auxilio, porque supuestamente sus padres pretendían venderla a otra persona del mismo grupo de indígenas, sin especificar la cantidad.Este hecho se presentó el pasado domingo a las 5 de la tarde en un rancho que se ubica en la carretera de Delicias a Rosetilla, a la altura del kilómetro 6 y medio.Este caso es atípico porque no se reciben con frecuencia y no se tiene antecedente actualmente de otro hecho similar en Delicias.