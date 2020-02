Psicosis por ‘robo’ de niños; resguarda Pronnif a menor que viajaba con abuela

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia resguardó en casa hogar esta madrugada a un menor de dos años de edad que venía en brazos de Petra Ramírez Jiménez quien dijo ser su abuela y venía a bordo de un autobús proveniente de la ciudad de Monclova que se dirigía a Acuña.



Manuel Castaño subprocurador de Pronnif en Piedras Negras, dijo que recibieron el reporte de los pasajeros del autobús de la línea Coahuilense que venía a bordo una mujer con un niño en brazos que no paraba de llorar pidiendo a su mamá y papá.



Manuel Castaño dijo que ante la psicosis que se ha desatado en México y en Saltillo de que el bebé pudiera ser robado, esperaron que llegaran a la central de autobuses para abordarla y comprobar si portaba documentos del bebé.



Sin embargo aunque la señora Petra Ramírez dijo ser su abuela, no portaba ningún documento ni acta de nacimiento o cartilla en donde viniera el nombre del bebé para saber si es su familiar.



Motivo por el cual la Pronnif está asegurando al bebé en una casa hogar, esperarán todo el día de hoy para que se presente la madre a traer algún documento con fotografía del bebé y acta de nacimiento para hacer la entrega.



La señora Petra Ramírez que se dice abuela del menor no está detenida y espera que llegue su hija o familiar de Acuña para entregarle al bebé.



Según versiones de la abuela dijo que la madre del pequeño trabaja, ella lo cuida todo el tiempo y viajó a Monclova para ir a ver a sus familiares en donde estuvo una semana, regresó a Acuña porque el niño está enfermo y que por ese motivo lloraba, por lo cual esperan que se presente su hija con el acta de nacimiento o documentos en donde venga la foto del menor para su entrega.



De no comprobarse que el niño es de ellas, la Pronnif estará ratificando su medida ante un juez familiar.