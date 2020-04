Resguardan cultura pop

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Desde hace 20 años, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha emprendido con relativa prudencia acciones para archivar la cultura popular digital, lo que incluye publicaciones de memes, sitios de música alternativa o de tiras cómicas, blogs obsoletos, conversaciones digitales o tuits.



El proyecto nació en 2000, a cargo de bibliotecarias del lugar, encabezadas por Abbie Grotke, aunque su primer archivo de este tipo lo hizo en 2002, y tuvo su base en la recopilación de las publicaciones digitales sobre las campañas políticas del primer año mencionado y de ahí salto a la cultura de internet.



De acuerdo con un artículo publicado en el portal del diario The New York Times, escrito por Steven Kurutz, el criterio que se sigue para incluir en este fondo a las nuevas publicaciones es similar al que se sigue en los otros archivos, y desde su inicio a la fecha ocupa un total de 2.129 petabytes, es decir, 18 mil millones de documentos digitales.



Señala que la Biblioteca del Congreso estadunidense, ubicada en Washington D. C., se encarga de recopilar oficialmente los archivos de la historia de ese país, por lo que este fondo compartirá espacio con documentos como el borrador de la Declaración de Independencia o el original de la novela Moby Dick.



Tras 18 años de recopilar documentos, la tarea actual que emprende el equipo es difundir su existencia, que se encuentra al alcance de quien tenga una conexión a internet, y que puede ser de utilidad para cualquiera, y más para los investigadores, en particular del área social.



La publicación refiere que no se trata del único fondo que realiza este tipo de recopilación, también existe la Wayback Machine.