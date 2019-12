Residente llama idiota a Trump

“Tenemos que entender a los emigrantes de todos los países, inclusive aquí en México, en mi tierra, a veces la gente no entiende que tienen que mudarse por necesidades humanas, el Gobierno de Estados Unidos no lo entiende, mucha gente allá en el país sí, pero no vamos a hablar de Trump y aburrirlos porque es un idiota y colectivamente lo sabemos, de lo que no se han dado cuenta es que vamos a seguir brincando murallas”, dijo desde el escenario.

“No estoy haciendo gira, toqué dos veces en el año de los compromisos que tenía y cuando me dijeron de venir ni lo pensé dos veces porque es un honor estar aquí”, dijo en su primer mensaje compartido al público.

“Vamos a brincar en el nombre de toda la gente que dio su vida por este país, en el nombre de la gente que la va a seguir dando porque no va a permitir que ningún gobierno los joda, que nadie los joda, en el nombre de este país, en el nombre del movimiento feminista, en el nombre de las mujeres”, expresó y el suelo vibró con los brincos de toda la gente allí reunida.

La plancha delvibró y se iluminó con las 135 mil personas que se reunieron este domingo para ver a Residente, encargado de cerrar elAllí, el puertorriqueño no sólo ofreció un recorrido por su carrera, también habló de la importancia de entender aquí y en cualquier lado que que. Por supuesto quetenía que ser nombrado tratándose de fronteras, pero Residente no le dio mucha importancia.Estas palabras las dijo poco antes de cantar, que habla justo de la migración, por eso la dedicó a aquellos que se tienen que ir de su tierra pero también a quienes los protegen en el camino y a los gobiernos que les abren la puerta.El concierto de Residente comenzó alrededor de las 19:45 horas. con una audiencia ansiosa por escucharlo cantar. Previamente, Alemán había encendido los ánimos con un impactante show al igual que. Cuando por fin apareció en escena, cantó Somos Anormales.El Baile de los Pobres, El aguante y por supuesto Atrévete fueron algunas de las canciones que hicieron que la fiesta se armara en la plancha del Zócalo.En un momento pidió que todos los presentes, conocidos o no, se abrazaran. Fue allí que, sosteniendo una bandera de México, dijo que estaban grabando todo para enseñarlo en Puerto Rico.