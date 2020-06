Residente pide cierre del aeropuerto en Puerto Rico para evitar covid-19

Escuchar Nota

El intérprete puertorriqueño(René Pérez) le pidió al gobierno de Puerto Rico saber si es posible cerrar el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marin para evitar que aumente el número de contagios de COVID-19 en la isla.A través de sus redes sociales escribió este sábado: "gobierno de Puerto Rico, los números de contagios en la isla son bajos pero en USA están subiendo y he visto un incremento de turistas llegando a la isla desde allá".Desde finales de diciembre entró en vigor en la isla una medida federal por la que no se puede llevar a cabo peleas de gallos, una tradición que trajeron los españoles en el siglo XVI a la isla y a la que se ha hecho frente con legislación local y manteniendo las mismas.El coronavirus en EU rompió su récord diario el viernes con más de 45 mil nuevos casos.El Departamento de Salud de Puerto informó este sábado que se registró una muerte confirmada por COVID-19 en Puerto Rico que sitúa la cifra total en 152. La muerte confirmada corresponde a una mujer de 26 años de la región metropolitana.Con esta muerte adicional, el total de fallecimientos confirmados es de 58 y las muertes probables permanecen en 94.En el momento de emitir el reporte, se registraron 19 casos confirmados de COVID-19, para un total es mil 602.Por otro lado, se registraron 113 casos probables adicionales.En este apartado, el total es de cinco mil 464, tras añadir 12 casos con fecha de muestra del 23 de abril al 9 de junio.El gobierno de Puerto Rico tiene competencia para cerrar los puertos marítimos pero no los aeropuertos que es decisión de Estados Unidos.