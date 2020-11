Resisten ocho morenistas apoyar dictamen de cannabis

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La bancada de Morena en el Senado no tiene un voto uniforme para la regulación de la cannabis y su consumo lúdico.



Un grupo de unos ocho legisladores ha manifestado reticencias para respaldar la regulación, que presumiblemente podría llegar mañana al Pleno tras ser palomeada en comisiones.



Fuentes consultadas en la bancada ubican a entre ellos a Cruz Pérez Cuéllar, Lucy Meza, Américo Villarreal, Eva Galaz, Cristóbal Arias, Rubén Rocha y Primo Dothé.



Trascendió que el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, está en pláticas con ellos para intentar persuadirlos de votar a favor del dictamen.



El viernes pasado, aunque no pudieron votarlo por tratarse de una sesión a distancia, los integrantes de las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda enterraron de facto el dictamen que había sido aprobado el 4 de marzo pasado.



El nuevo dictamen establece que en vez de la Secretaría de Gobernación, será la de Salud la que asuma todo lo concerniente al tema medicinal.



Además, si originalmente se propuso una Ley Nacional, ahora plantean una Ley de carácter federal.



Del mismo modo, se elimina la necesidad de permiso para consumo en los domicilios --en aras de preservar los derechos humanos--, aunque sin que haya niños que atestigüen a los mayores de 18 años fumar la mariguana.



También se permitirá la posesión de hasta 200 gramos y la posibilidad de venta libre de 28 gramos.



Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado debe revisar este asunto a más tardar el 15 de diciembre próximo, no para que se legalice el consumo de la mariguana, sino para que se pronuncie sobre el libre desarrollo de la personalidad y la no criminalización.