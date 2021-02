Respalda Coahuila a sectores productivos con más de mil millones para sortear la contingencia: MARS

Escuchar Nota

“En sólo 9 meses superamos los 1 mil millones de pesos en créditos autorizados beneficiando a 414 empresas. De éstas, el 84 por ciento corresponden únicamente a micro y pequeñas y desde que se firmó el convenio de colaboración, se han autorizado más de 111 millones de pesos mensuales, con un monto promedio de 2.4 millones de recursos para cada beneficiario y a tasas preferenciales”, aseguró el mandatario.

“Y los resultados indican que hemos tomado decisiones atinadas. Somos una de las entidades con la mayor recuperación del empleo formal”, dijo.

El gobernadordeclaró que para su gobierno no solamente ha representado un importante reto atender y controlar la contingencia sanitaria provocada por ela casi un año de su inicio, sino también respaldar al empresariado coahuilense para que permaneciera en actividad y conservara las fuentes de empleo.Es por eso que, “mi gobierno diseñó una estrategia de apoyo financiero vía un convenio de colaboración cony a través del(PIEEC). A la fecha se llevan autorizados más de 1 mil millones de pesos en créditos “.Explicó Riquelme Solís que se emprendió desde abril del 2020 la medida de apoyo para estimular lay con el propósito principalmente, que las micro, pequeñas y medianas empresas, (MiPyMes), pudieran sortear la crisis derivada de los meses de confinamiento y revertir sus efectos.Dijo que e(PIEEC), continuará por lo pronto durante todo este año y se maneja a través de la“La contingencia no ha pasado, nosotros no hemos bajado la guardia, y esa es la respuesta que mi Gobierno está dando a los diferentes sectores productivos de las 5 regiones del estado, como un apoyo directo “.Resaltó que por acciones como esta, los efectos de la contingencia no han sido tan devastadores por ejemplo en cuanto a la pérdida de empleos porque con los estímulos económicos se lograron revertir los efectos negativos.Destacó el gobernador que por ejemplo, al mes de noviembre se habían recobrado enel 68 por ciento de los empleos perdidos por la pandemia y la tendencia es que se continuará en franca recuperación.