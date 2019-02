Respalda Coparmex a órganos autónomos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó a los órganos autónomos independientes y afirmó que a México no le conviene regresar a un "presidencialismo imperial"."En @Coparmex respaldamos la existencia de órganos autónomos, independientes y profesionales. Creemos en un presidencialismo acotado, respetuoso de la división de poderes y con vocación federalista. A México no le conviene regresar a un presidencialismo imperial. #YaEstuvo", señaló Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, en Twitter.La publicación es acompañada por un video del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina donde afirma que el pueblo de México fue engañado con la creación de organismos autónomos de expertos independientes."Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas, de expertos independientes porque el Gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex", dice López Obrador en el video.El Presidente López Obrador ha insistido en su crítica a los órganos autónomos al afirmar que éstos mantenían relaciones con particulares, quienes se beneficiaban de los contratos con CFE y Pemex.