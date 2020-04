Respalda CTM reinicio de actividad automotriz

Escuchar Nota

La decisión depende del avance de la emergencia y de las consideraciones de las autoridades federales. “De no ser así, tendrá que seguir el paro. La prioridad es la salud de los trabajadores y nosotros no tenemos más que cumplir la ley”, dijo Tereso Medina Ramírez, líder sindical.

Tereso Medina dijo que “a todos nos gustaría el salario solidario. Sabemos cómo vive la pequeña y la mediana empresa mexicana, no sabemos si tengan la capacidad de pagar otros dos meses más los salarios; no podemos lograrlo a costa de la pérdida de empleos”.

Al menosdependen de la cadena de proveeduría y en la industria final del automóvil de manera directa, por lo que el sindicato de lase suma a las voces para que los trabajos se reinicien a la par de la producción global.Al reanudarse la actividad en, requerirán insumos que se producen en México. Del mismo modo, como cadena de suministros, la producción de esta región depende de la actividad en Norteamérica.El presidenteha externado su impaciencia por reanudar cuanto antes la actividad productiva en EU y una pieza fundamental en los planes de Trump es el sector del automóvil, clave en estados que pueden ser decisivos de cara a la votación presidencial, comoTrump ha incluido en su grupo de asesores industriales a los dirigentes de General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA), con los que conversó telefónicamente el pasado miércoles.Los tres principales fabricantes de vehículos de EU quieren reiniciar de forma progresiva su producción. En concreto,, mientras que otras plantas de FCA en Estados Unidos y Canadá estarían preparándose para empezar de nuevo la producción en la primera mitad de mayo.Por su parte,todavía no han indicado en qué fechas podrían reiniciar la producción en Norteamérica, pero fuentes del sector señalaron que los dos fabricantes están ultimando sus planes ante las diferentes condiciones creadas enpor el Covid-19.Para estas armadoras, la coordinación de sus factorías es básica, ya que los vehículos son montados con partes procedentes de los tres países, por lo que si uno de ellos no autoriza la vuelta al trabajo de sus empleados, la producción en los otros quedaría afectada.Parte del renovado interés de los fabricantes de volver a la actividad es fruto de los últimos datos de ventas dados a conocer por la firmay que señalan que las ventas en Estados Unidos en las dos primeras semanas de abril no cayeron tanto como se temía.No es que los números sean pequeños,estima que si la tendencia de las dos primeras semanas se mantiene el resto de abril, las ventas caerán 55%, lo que supondrá la venta de casi 600 mil en abril en medio de lo peor de la pandemia del Covid-19.La cifra de 55% contrasta con la de 80% de reducción en las ventas que J.D. Power había previsto inicialmente.El líder cetemista se refirió así a la propuesta de laal Gobierno federal de solventar un salario solidario para preservar el empleo de los trabajadores, sostenido entre ambas partes.