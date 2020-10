Respalda Inedec a atletas coahuilenses tras desaparición del Fodepar

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de la desaparición de 109 fideicomisos, donde destacó la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Alina Garza Herrera, titular del Inedec, se reunió con los exbeneficiarios de este recurso, para manifestar el respaldo por parte del Gobierno de Coahuila que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís.



Un total de 10 representantes deportivos de Coahuila eran los que recibían dicho fideicomiso que era destinado para su preparación de cara a justas internacionales; al no existir tal, el Inedec solicitará a la Conade cuáles serán las nuevas reglas de operación y el mecanismo de entrega de estos recursos.



La titular del deporte en el estado mencionó que la prioridad del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es la de apoyar a los atletas y entrenadores de alto rendimiento, por lo que dentro de sus posibilidades, buscará alternativas para apoyarlos y que no se detenga su preparación y participación en eventos nacionales e internacionales.



“Ya no hay programa, por lo que tampoco existen reglas de operación que dicten cual será el mecanismo de entrega de recursos a los beneficiarios”, fue lo mencionado por Garza Herrera en esta reunión realizada en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.



Ariana Cepeda de la Mora (Frontón), Josué Roberto López Rodríguez (Frontón), Ana Paula Vázquez Flores (Tiro con Arco), Edson Ismael Ramírez Ramos (Tiro Deportivo), Iván Veloz Velázquez (Gimnasia Aeróbica), Lucía Fernanda Muro Padilla (Para-Atletismo), Juan Joel Pacheco Orozco (Maratón), así como el entrenador Blas Ruiz Martínez (Tiro Deportivo), son los atletas y entrenadores beneficiados por el Fodepar, un recurso que oscilaba en los 15 millones de pesos anuales.