Respalda senadora Jesusa exigir perdón a España

La senadora Jesusa Rodríguez respaldó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber exigido al Rey de España que se pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos en la Conquista."A mí me parece perfectamente válido y oportuno que Andrés Manuel haga esta petición porque estamos exactamente a 500 años. El pasado 14 de marzo, se cumplieron 500 años de la batalla de Centla, que fue la primer derrota y fue el día que yo hablé de lo de las carnitas, precisamente por esa razón. Porque se cumple esa fecha y las fechas llegan", expuso cómodamente sentada en una habitación rodeada por un maguey, la figura en cerámica de una mujer desnuda y varios caracoles."Son 500 años y me parece muy bueno que Andrés Manuel exija no solamente que pidan perdón, (sino) que devuelvan lo que se robaron, como lo han hecho los pueblos originarios siempre. Sé muy bien de un grupo de derecha español que está pidiendo el retorno de los huesos de Cortés. Yo creo que también hay que devolvérselos, claro que sí".La también actriz de teatro platicó esta tarde con un grupo de internautas durante poco más de media hora, según dijo, para arreglar el "teléfono descompuesto" que se originó a raíz de las polémicas declaraciones que dio sobre las carnitas y la caída de Tenochtitlán, la mariguana y el clítoris."Me he dado cuenta que el teléfono celular, las redes y el Twitter y el Facebook y todo eso es como un teléfono descompuesto. Y yo digo una cosa y pienso una cosa, luego pasa por las redes y termina siendo otra cosa. Y tengo la impresión de que al final de ese teléfono descompuesto resulta ser o un linchamiento o, al contrario, una exaltación."Pero siempre, al parecer, con una intención precisa de golpear el proyecto, golpear a Morena, golpearme a mí, a Andrés Manuel. Y pienso que estamos en un momento en México en que lo que menos necesitamos es golpearnos entre nosotros", expresó la senadora.Jesusa comunicó a los internautas que "en la tele" siempre había estado vetada, lo mismo que por la Iglesia y que esperaba estar excomulgada.Aseguró que siempre ha luchado contra los malos Gobiernos del PRI y del PAN."No tengo la menor intención de trasgredir a nadie. Vamos a revolucionar al mundo si lo hacemos en conjunto", agregó.