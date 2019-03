Respalda SS la legalización

El secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Luis Pliego Corona, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para legalizar los autos irregulares como una estrategia de seguridad.El funcionario explicó que habría que esperar la postura del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pero que la propuesta parecía una buena estrategia para reforzar la seguridad en el país.“Me parece que todo lo que no está regularizado, todo lo que no está legalizado, todo lo que no está supervisado o registrado, genera espacios de vulnerabilidad para la seguridad”.El funcionario explicó que en la medida en que los vehículos, las personas, los comercios estén en padrones con registro o antecedentes, se cierran las posibilidades de que se tengan espacios de vulnerabilidad que pudieran atentar contra la seguridad de las personas o de las instituciones“No tenemos que tenerle miedo a la regularización, a la legalización, los estados necesitan tener en sus bases de datos, los controles de los registros y la mayor cantidad de información posible”, afirmó.