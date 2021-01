Respaldan con libro una justicia histórica; Amiga Date Cuenta

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. “Tu barrio te respalda” es una frase icónica que pasó de ser un meme a un sentencia de valor, ya que un grupo de cholas se apoyaban entre ellas y no se dejaban solas. Así, para la autora Plaqueta y la ilustradora Andonella, las mujeres tienen miles de años de historia que respalda una revolución que ha comenzado y no se detiene.



Pero ¿quiénes son las mujeres que están allá, en la historia lejana?, ¿qué hicieron?, ¿cómo vivieron? Esas preguntas tienen su respuesta en Amiga Date Cuenta: Tu Barrio te Respalda (Planeta, 2020). Libro ilustrado que hace “una brevísima historia del feminismo”, y en el que recorren desde la prehistoria hasta el siglo 20. Pero al escribirlo se dieron cuenta de que “era muy difícil nombrar a mujeres en la historia, porque las clases de historia y el enfoque que ha tenido siempre es el de borrar a la mitad de la población, o sea, mujeres”, comentó Andonella a Zócalo.



Uno de los encantos del primer volumen –serán dos libros– del título, es la divertida y desparpajada forma en que está narrado. Utilizando memes y los coloridos dibujos de Andonella, Plaqueta se encarga de tomar de la mano a su lector para recorrer 20 mil años de humanidad.







Mundos grises



De esta forma presentan por igual la vida diaria de las mujeres de la prehistoria, cuyo papel en la tribu ha sido relegado solamente al de ama de casa cuando, en realidad, hay pruebas de que, al igual que los hombres, salían a cazar. De ahí se da un salto hasta Mesopotamia, en donde destaca el nombre de Enheduanna, poeta, matemática, astrónoma y música..., en fin, la lista es intermimable.



Todo ello, según agregan las autoras, con un único fin: darle valor a esos nombres olvidados, pero llevarlos a toda la población desde niñas hasta mayores.



“Es un libro que parte mucho de nuestra ignorancia pero también de nuestra curiosidad. En ese sentido nos dimos cuenta de que el estudio de las mujeres en la historia es algo muy reciente: inició en la segunda mitad del siglo 20. Y esto, desgraciadamente, sigue en círculos especializados, académicos y de activistas. Y en los últimos años hemos visto publicaciones enfocadas en ‘personajas’.



“Pero nosotras queríamos ir más allá con estas ‘personajas’ que tienen nombre y apellido que son muchas. Por eso quisimos contenerlo en 50 grandes momentos de la historia, y así hablar, no solamente de esas mujeres, sino de la vida cotidiana de esa otra mitad de la población en diferentes contextos, culturas y épocas, por eso muchos capítulos abordan más la colectividad”, agregó Plaqueta.



Acompañando a las ilustraciones y la información de estas ‘personajas’, el libro muestra los sesgos que han tenido la academia, los investigadores. Muestra de cómo se ha invisibilizado a la mujer y minimizado su importancia en los contextos históricos de la humanidad.



“El libro está pensado para explicar un poco el origen de las desigualdades y las diferencias que hoy en día seguimos padeciendo y que son un invento del pasado. Creemos que saber, conocer los orígenes y los proceso históricos que hablan del pasado, nos puede ayudar a explicar cosas del presente para enfocarnos mejor y ver cómo le vamos a hacer para enfrentarlos”, agregó Plaqueta.







Sellos de cancelación



Así, los memes, las ilustraciones y los chistes conforman un tono de humor desfachatado que permite otra cosa: la crítica. Muchas de las mujeres que aquí aparecen son señaladas no solo en sus avances, sino también en sus errores. Algo que se debe, más que a ellas, al contexto histórico en el que vivieron. Para Plaqueta y Andonella, esto es necesario porque permite demostrar que el mundo no es blanco o negro, sino gris.



“No romantizamos ni endulzamos la historia de estas mujeres para ocultar que fueron bastante gachas. Nosotras contamos la historia de, por ejemplo, la Monja de Alférez y aunque su vida está chida, también participó en eventos de opresión a otras mujeres. Ahí ponemos un sello y la cancelamos, como parte de un humor y una ironía que llena este libro”, dijo Andonella.



“Cancelamos, también, como una forma de burlarnos de la llamada 'cultura de la cancelación' que vivimos hoy en día. Pero también a partir de todo el conocimiento que existe, sería ridículo cancelarlas realmente, lo que sí hacemos es señalar ciertas cosas. Como en el caso de las sufragistas gringas que eran unas racistas y hacían cosas horribles como decirle a sus compañeras negras que se fueran a marchas a otro lado.



“Creo que tenemos que hablar de esas cosas, tanto mujeres como hombres, debemos ver a esos personajes de la historia para desencumbrarlos, verlos como humanos que tienen muchas dimensiones y eso los volvió seres complejos que hicieron cosas chingonsísimas, pero también horribles. El libro también es reclamar nuestro derecho de dejar de ser unas damitas impolutas que llegamos a hacer solo el bien porque las mujeres somos los seres más hermosos de la creación, pero la verdad es que no: somos gachas, contradictorias y cometemos errores”, concluyeron las autoras que presentarán su libro mañana a las 19:30 horas en el Facebook Planeta de Libros.