Respaldará Gobierno a Pemex durante 15 meses

El Gobierno federal respaldará la deuda de Pemex hasta por 15 meses para evitar que tenga que refinanciar a costos altos, aseguró Gabriel Yorio González, jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)."Estamos planteando que durante los siguientes 12 a 15 meses, el Gobierno pueda hacer el pago de las amortizaciones que tienen como obligación por los siguientes meses", señaló.Agregó que se está discutiendo la estrategia que seguirá Pemex para cumplir con sus compromisos de pago que vencen en este 2019; sin embargo, no descartó que en 2020 podrían recurrir al mercado internacional para refinanciar sus pasivos financieros que ascienden a 106 mil 500 millones de dólares.Detalló se echaría mano del fondo de estabilización petrolera para ayudar a Pemex. Recordó que el fondo de estabilización petrolera asciende a casi 300 mil millones de pesos. Además, mencionó que en 2009 se utilizaron 60 mil millones para dar soporte ante dicha crisis.Dijo que la actual coyuntura dicta que no es un buen momento para salir a refinanciar la deuda de la empresa productiva del Estado porque significaría pagar una prima de riesgo de 240 puntos base, por arriba del soberano.“Hay mucha volatilidad y la prima de riesgo que el mercado le está imputando a Pemex es muy cara, bajo esa lógica lo que estamos tratando de evitar es que vaya a refinanciar su deuda o financiarse con spread más caro que nuestro país”, precisó el funcionario tras su participación en la 14 Cumbre Financiera Mexicana, organizada por LatinFinance."Es la deuda más cara que estamos observando, no creemos que la deuda deba ir a fondearse al mercado por las tasas tan altas, estamos viendo cómo evitar los riesgos de refinanciamiento", refirió.Yorio González recordó que la producción petrolera ha disminuido a casi la mitad en los últimos cuatro años y la deuda se ha duplicado, comprometiendo la sostenibilidad de la deuda."La situación de Pemex no ha cambiado mucho en realidad. Esta tendencia no es sostenible a mediano plazo, está ligada a la capacidad recaudatoria del país y a la carga tributaria de la empresa y también está ligado a ineficiencias del gobierno corporativo", señaló.