Respaldarán líderes sindicales reforma laboral

En el segundo día de audiencias públicas para analizar la reforma laboral en la Cámara de Diputados, líderes sindicales respaldaron las propuestas que se plantean en la iniciativa, como la democracia sindical y la rendición de cuentas, así lo expresó Ismael Cruz López, representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado."Sí a la rendición de cuentas, la cual es responsabilidad y recalcamos única y exclusivamente de sus agremiados, quienes son los directamente interesados y aquí en el debemos, sí a la democracia sindical a través del voto personal libre y secreto de todos sus agremiados, en este ejercicio sindical claro que no quedara duda de la legitimación de nuestras organizaciones”, señaló.Ángel Celorio Guevara, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se pronunció en contra del nuevo centro federal de conciliación y registro laboral para los sindicatos, ya que dijo, las autoridades no tienen facultades para avalar procesos sindicales internos."La revisión que realice la autoridad con el fin de tomar nota de la elección o cambio de directiva de los sindicatos, no podrá constituirse nunca en una indagatoria enfocada a examinar la veracidad de los actos y circunstancias cuyo resultado esté asentado en las actas correspondientes, sino simple y llanamente a de enfocarse a verificar que la elección de la directiva se respetaron los pasos o etapas de los procedimientos formales determinados en los estatutos”, explicó.El segundo día de audiencias públicas también estuvo manchado por una protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes interrumpieron la ponencia de Rafael Olivos Hernández, quien acudió en representación del secretario general del IMSS, Arturo Olivares Cerda.El motivo de la protesta fue solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del IMSS, Germán Martínez, llevar a cabo auditorías en el instituto y en el sindicato.Adelantaron que presentaran evidencias que implican al actual presidente de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, Andrés Gachuz Gómez.De acuerdo con el grupo disidente, se mantienen a la espera de ser recibidos por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para exponerle con pruebas los hechos de corrupción documentados al interior del sindicato.